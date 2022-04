1° aprile e non è uno scherzo: da oggi migliaia di sconti su Amazon

Oggi partono le Offerte di Primavera 2022 su Amazon, che dureranno per tutto il periodo dal 1° al 13 di aprile. Le Offerte di Primavera sono come il Black Friday o il Prime Day, ma durano di più: due settimane di sconti molto forti (anche metà prezzo) su migliaia di prodotti in vendita su Amazon, in tutte le categorie.

Le Offerte di Primavera riguardano persino i prodotti di Amazon Warehouse, il reparto Amazon dedicato ai prodotti usati e ricondizionati, con uno sconto aggiuntivo fisso pari al 20% del prezzo già particolarmente vantaggioso dei dispositivi in vendita. Ma non solo, perché le offerte riguardano anche il nuovo in tutte le categorie: dall’elettronica alle scarpe, passando per i cosmetici, gli elettrodomestici per la casa e persino i rasoi elettrici. C’è veramente di tutto tra le Offerte di Primavera Amazon 2022, tranne una lista di tutte le offerte: sarebbe troppo lunga da stilare, quindi vi consigliamo di tornare spesso su queste pagine nei prossimi giorni, perché selezioneremo le migliori offerte di elettronica disponibili a partire da oggi. Ecco le prime.

Le migliori Offerte di Primavera Amazon

Tra i prodotti in sconto per le Offerte di Primavera Amazon 2022 ci sono anche moltissimi Smart TV, persino di ottima marca come questo LG 55UP75006LF: è un modello da 55 pollici con pannello 4K LED, FilmMaker Mode e sistema operativo webOS 6.0 per installare tutte le app di streaming come Netflix, NOW, Prime Video, YouTube, RaiPlay, DAZN, Disney+, Rakuten TV, Apple TV. Lo sconto è corposo: -39%.

LG 55UP75006LF – Smart TV 4K LED da 55 pollici

Altri prodotti che andranno a ruba su Amazon durante le Offerte di Primavera 2022 sono gli smartphone. Ad esempio lo Xiaomi 11 Lite 5G NE, vero best seller di fine 2021 e inizio 2022: è un “quasi top" dell’anno scorso, dotato di chip Qualcomm Snapdragon 778G, 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Tre le fotocamere (64+8+5 MP), mentre lo schermo è un ottimo AMOLED da 6,55 pollici a 90 Hz. Lo sconto su questo cellulare è elevatissimo: -33%, cioè -130 euro.

Xiaomi 11 Lite 5G NE – Versione 6/128 GB

Come non citare, poi, le cuffie e le cuffiette: su Amazon si vendono benissimo già a prezzo pieno, figuriamoci con i forti sconti di primavera. Tra le wireless citiamo le cuffiette in-ear Huawei FreeBuds Pro con lo sconto del 44%, o le cuffie classiche a padiglione Sennheiser HD 450SE, con lo sconto addirittura al 50%. Entrambi i modelli hanno la cancellazione attiva del rumore.

Huawei FreeBuds Pro – Cuffiette True Wireless in-ear con ANC

Sennheiser HD 450SE – Cuffie wireless con ANC – Esclusiva Amazon

Infine, sconti importanti anche sugli orologi smart. Come il Fitbit Versa 2, modello non più recentissimo ma ancora molto valido, specialmente se comprato con uno sconto del 44% che taglia il prezzo di ben 100 euro.

Fitbit Versa 2 Special Edition – Cinturino color grigio fumo

Come si partecipa alle Offerte di Primavera

A differenza di altre iniziative di Amazon, come il Prime Day, per partecipare alle Offerte di Primavera non è necessario essere iscritti al programma Amazon Prime: tutti possono usufruire degli sconti, che vengono applicati direttamente sul prezzo del prodotto.

E’ quindi sufficiente visitare il sito di Amazon, trovare un prodotto in sconto per le Offerte di Primavera e comprarlo prima che ne finisca la disponibilità. Chiaramente ci sarà l’assalto al treno, quindi è meglio fare in fretta.

Vai alla pagina Amazon delle offerte