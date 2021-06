10 offerte mobile per connettersi in vacanza

La maggior parte delle offerte mobile che si possono attivare oggi sono di tipo all inclusive: permettono, dunque, di avere accesso a un bundle di minuti, messaggi e Giga variabile in relazione alla tipologia di offerta scelta.

Ci sono alcune promozioni che possono essere attivata da tutti, sia in portabilità sia su nuovi numeri, mentre ce ne sono altre dedicate esclusivamente a chi sceglie di cambiare da determinati operatori.

Alla luce di quanto appena detto, analizziamo quelle che sono le migliori offerte mobile per connettersi in vacanza, mettendo in evidenza le tipologie di clienti che le possono sottoscrivere e i costi da sostenere.

1. Iliad Flash 120

Si tratta di una promozione che sarà valida per altri 7 giorni (quindi si consiglia di approfittarne il prima possibile) e che, al costo di 9,99 euro al mese, comprende:

chiamate illimitate;

messaggi illimitati;

120 Giga di Internet;

un contributo una tantum di 9,99 euro per la nuova SIM.

Questa offerta, come tutte quelle proposte da Iliad, potrà essere attivata da tutti i clienti che vogliono cambiare operatore, oltre che sui nuovi numeri.

2. Very Mobile per nuovi numeri

La promozione di Very Mobile, operatore virtuale di WINDTRE, riservata ai nuovi numeri ha un costo di 7,99 euro al mese e comprende:

chiamate illimitate;

messaggi illimitati;

100 Giga di Internet.

Non sono previsti costi extra né per l’attivazione né per il costo della nuova SIM.

3. ho. Mobile a 7,99 euro

L’operatore virtuale di Vodafone propone un’offerta disponibile al costo di 7,99 euro al mese, riservata ai clienti Iliad, Fastweb, PosteMobile e altri operatori virtuali.

La promozione include:

chiamate illimitate;

messaggi illimitati;

100 Giga di Internet.

4. Kena Mobile per sempre

Kena Mobile è, invece, l’operatore virtuale di TIM. Tra le diverse promozioni commercializzate ce n’è una che avrà per sempre il costo di 9,99 euro al mese.

Nel piano mensile saranno inclusi:

chiamate illimitate;

messaggi illimitati;

100 Giga di Internet.

5. Vodafone Special 100 Edition

Anche Vodafone ha ideato la sua offerta di tipo operator attack, ovvero riservata soltanto ai clienti di determinati operatori. Nello specifico, si tratta di quelli di Iliad, Fastweb, PosteMobile e altri MVNO.

La promozione Vodafone Special 100 Edition ha un costo di 9,99 euro al mese nel quale sono inclusi:

chiamate illimitate;

messaggi illimitati;

100 Giga di Internet.

6. Spusu 100

Spusu è un operatore virtuale che ha pensato a delle offerte davvero molto interessanti, le quali potranno essere attivate da qualsiasi tipologia di clienti e sui nuovi numeri. La sua particolarità consiste nella presenza della cosiddetta riserva, con la quale tutto quello che non viene consumato nel mese precedente viene trasformato in Giga da utilizzare nel mese successivo.



Una delle migliori offerte è denominata Spusu 100, la quale al costo di 9,99 euro al mese comprende:

2000 minuti di chiamate;

500 SMS;

100 Giga di Internet + 200 Giga di riserva.

7. Iliad Giga 80

Giga 80 rappresenta un’offerta Iliad davvero interessante, in quanto ha lo stesso costo della tariffa Giga 50, ma comprende un numero maggiore di Giga.

Nello specifico, si tratta di una promozione che ha un costo fisso mensile (per sempre, per davvero) pari a 7,99 euro e che comprende:

chiamate illimitate;

messaggi illimitati;

80 Giga di Internet.

Anche in questo caso sarà previsto un contributo pari a 9,99 euro una tantum per l’acquisto della nuova SIM.

8. TIM Wonder Six

L’offerta mobile di TIM chiamata Wonder Six è una tariffa che potrà essere attivata in portabilità dai clienti che passano da Iliad, PosteMobile e altri operatori virtuali.

Ha un costo di 9,99 euro al mese, al quale si aggiunge un contributo una tantum di 25 euro per la nuova SIM. Il piano mensile include:

chiamate illimitate;

messaggi illimitati;

70 Giga di Internet.

9. Very Mobile a 5,99 euro

Gli operatori virtuali, in virtù del fatto che devono sostenere costi di gestione più bassi, riescono a proporre delle offerte mobile a prezzi davvero irrisori.

Ne è un esempio la promozione di Very Mobile a 5,99 euro al mese, che include 50 Giga di Internet, oltre che chiamate e messaggi senza limiti, e che potrà essere attivata in portabilità dai clienti:

Iliad;

PosteMobile;

Fastweb;

altri operatori virtuali.

10. ho. Mobile a 5,99 euro

Mobile propone una tariffa praticamente identica a quella di Very Mobile: ha un costo di 5,99 euro al mese e 50 Giga di Internet, oltre che chiamate e messaggi senza limiti.

Questa promozione è riservata unicamente ai clienti che passano da Fastweb, CoopVoce, PosteMobile e altri operatori virtuali.

Dopo aver delineato quelle che sono le 10 offerte mobile che si consiglia di sottoscrivere per l’estate 2021, non resta che scegliere sulla base di quelle che sono le proprie necessità (in termini di costi e servizi) e di quello che è il proprio operatore di partenza.