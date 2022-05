10 offerte per avere più di 100 Giga sullo smartphone

Avere una promozione per il cellulare tutto compreso, ovvero con Giga per navigare su Internet, minuti per chiamare e i cari vecchi SMS da inviare, è un’opportunità offerta da un grandissimo numero di operatori.

Ma quali sono quelli che propongono offerte con più di 100 Giga al mese? Ecco quali sono i risultati emersi dalla nostra analisi comparativa tra le migliori offerte mobile del momento, con i servizi e i costi da pagare ogni mese.

Confronta le migliori offerte con più di 100 Giga sullo smartphone

10 migliori offerte mobile con più di 100 Giga

Tra le migliori alternative per navigare da mobile nel 2022, ci sono quelle proposte da:

Elimobile, con la sua offerta Easy; Elimobile, con la tariffa Elitex2; Fastweb, con la promozione Fastweb mobile; ho. mobile con una promozione riservata soltanto ad alcuni clienti; Kena Mobile, con una promozione dedicata ai clienti di determinati operatore; Iliad, con la sua Giga 120; Spusu, con la promozione Spusu 100; Vodafone, con la tariffa Special 100 Digital Edition; TIM, con la tariffa Wonder Six; un’ulteriore offerta dell’operatore virtuale Elimobile.

Attiva una nuova promozione mobile con più di 100 Giga

1. Easy di Elimobile

Promozione disponibile al costo di 6,99 euro al mese + un costo una tantum di 9,99 euro per l’attivazione della nuova SIM, che comprende:

chiamate illimitate;

100 SMS;

100 Giga di Internet.

Scegli una nuova offerta mobile per navigare dallo smartphone

2. Elite x 2 di Elimobile

Tariffa disponibile al costo di 7,99 euro al mese, senza alcuna spesa né per la nuova SIM né per il costo di attivazione. Il piano mensile comprende:

chiamate illimitate;

100 SMS;

120 Giga di Internet.

3. Fastweb mobile a 7,95 euro al mese

L’operatore Fastweb prevede una promozione disponibile al costo di 7,95 euro al mese + 10 euro una tantum per il costo della nuova SIM, la quale potrà essere personalizzata con la sottoscrizione di una nuova offerta Internet casa.

La tariffa comprende ogni mese:

chiamate illimitate;

100 SMS;

150 Giga di Internet.

4. ho. Mobile 7,99

La promozione proposta da ho. mobile, l’operatore virtuale di Vodafone, non è per tutti: si rivolge infatti soltanto ai clienti che effettuano la portabilità da operatori quali Iliad, Coop Voce, Kena Mobile e altri operatori virtuali.

La promozione ha un costo di 7,99 euro al mese e comprende:

chiamate illimitate;

messaggi illimitati;

150 Giga di Internet.

Non sono invece previsti costi per la nuova SIM o il contributo di attivazione.

5. Kena Mobile 7,99

Kena Mobile, operatore virtuali di TIM, propone una promozione dedicata ai clienti di determinati operatore, ovvero quelli che passano da Iliad, Postemobile, ho. Mobile e altri MVNO.

L’offerta ha un costo mensile di 7,99 euro + un contributo di attivazione da 1,99 euro e comprende:

chiamate illimitate;

500 SMS;

130 Giga di Internet.

6. Iliad Giga 120

Le offerte Iliad si contraddistinguono da quelle di molti altri operatori (tradizionali e non) in quanto possono essere sottoscritte da tutti.

La tariffa Giga 120 prevede un costo fisso mensile pari a 9,99 euro + 9,99 euro una tantum per l’acquisto della nuova SIM mobile, e comprende:

chiamate illimitate;

messaggi illimitati;

120 Giga di Internet;

chiamate internazionali verso più di 60 destinazioni estere;

7 Giga dedicati in roaming in Europa.

7. Spusu 100

La promozione di questo operatore virtuale, che può essere sottoscritta da tutti, ha un costo 9,99 euro al mese + 9,90 euro per l’acquisto di una nuova SIM. Si caratterizza per:

2.000 minuti di chiamate;

500 SMS;

100 Giga di Internet;

200 Giga extra di Internet come riserva, che vengono accumulati per ogni minuto, messaggio o Giga non utilizzato il mese precedente.

8. Vodafone Special 100 Digital Edition

Questa tariffa proposta da Vodafone, la quale può essere sottoscritta da tutti, ha un costo di 9,99 euro al mese, mentre non prevede alcun contributo per l’attivazione o la ricezione della nuova SIM mobile.

Al suo interno sono inclusi ogni mese:

chiamate illimitate;

messaggi illimitati;

100 Giga di Internet.

9. TIM Wonder Six

Si tratta di una tariffa che potrà essere attivata soltanto da quei clienti che scelgono di mantenere il vecchio numero e di passare a TIM da Iliad, Postemobile e altri operatori di tipo MVNO.

La promozione ha un costo mensile di 9,99 euro e comprende:

chiamate illimitate;

messaggi illimitati;

100 Giga di Internet.

Si dovrà spendere un costo pari a 25 euro una tantum per la ricezione della nuova SIM TIM, all’interno della quale ci sarà già un credito pari a 20 euro. Non è previsto invece un contributo di attivazione.

10. Elimobile: offerta Elite

Promozione disponibile al costo di 9,99 euro al mese + 9,99 euro una tantum per l’acquisto nella nuova SIM, nella quale sono inclusi: