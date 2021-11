10 offerte del Black Friday da non perdere

Il Black Friday è oramai cominciato da un paio di giorni e possiamo già iniziare a tirare le prime somme su quali sono stati i prodotti più venduti/desiderati. E per farlo ci viene in soccorso Amazon che dedica ai prodotti più venduti e più desiderati delle pagine ad hoc sul proprio sito. Per più desiderati si intende tutti i dispositivi che sono stati aggiunti alle Liste personali che si possono creare sul proprio profilo, come ad esempio la Lista di Nozze. I dati si riferiscono alle vendite delle ultime ventiquattro ore, ma il trend può essere esteso anche ai giorni precedenti.

Non è certo un caso che nella top 10 dei prodotti più ricercati e amati del Black Friday ce ne siamo moltissimi a marchio Amazon. Troviamo il Fire Tv e l’Amazon Echo nelle sue varie forme, sia mini sia con lo schermo touch. Un po’ a sorpresa troviamo in questa lista anche alcuni modelli di cuffie wireless. Tra le più richieste ci sono le Apple AirPods che per alcuni giorni sono state in offerta a 99€ (lo abbiamo segnalato anche nel nostro gruppo Telegram, a cui potete iscrivervi cliccando qui), ma che adesso sono nuovamente aumentate di prezzo. Ecco le 10 offerte del Black Friday che non puoi farti sfuggire.

I migliori prodotti tech in offerta al Black Friday 2021

Quella che vi proporremo non è una classifica con i migliori prodotti del Black Friday, ma solamente una lista con i dispositivi più venduti e desiderati degli ultimi giorni. Come abbiamo anticipato, in questa lista troviamo molti prodotti a marchio Amazon. Iniziamo con l’Echo Dot di terza generazione, lo smart speaker lowcost di Amazon che è disponibile in offerta a soli 19 euro. Tra i prodotti più ricercati anche il modello più recente, l’Echo Dot di quarta generazione con orologio, in promozione a un prezzo di 39 euro.

Echo Dot terza generazione

Echo Dot quarta generazione

Continuando con i prodotti Amazon, in questi giorni c’è stata una grande richiesta di Fire TV, la chiavetta smart che permette di trasformare il proprio televisore in un dispositivo intelligente. DI Fire TV sono disponibili tanti modelli, da quello lowcost fino al modello 4K che permette di avere la massima qualità nella riproduzione di video e serie TV.

Fire TV Stick

Fire TV Stick – Lite

Fire TV Stick 4K Max

Un po’ a sorpresa troviamo in questa lista due activity tracker, entrambi prodotti da Xiaomi. Stiamo parlando della Xiaomi Mi Smart Band 5 e del modello più recente Xiaomi Mi Smart Band 6. Sono in offerta rispettivamente a 19,99€ e a 39,90€, con uno sconto che si aggira tra il 10 e il 20%.

Xiaomi Mi Smart Band 5

Xiaomi Mi Smart Band 6

Non poteva di certo mancare uno smartphone: uno dei più apprezzati di questi giorni è il Samsung M12, smartphone lowcost con una batteria da 5000mAh che permette di ricaricare ogni due giorni. È in offerta a 139€, con uno sconto del 22%.

Samsung Galaxy M12

Chiudiamo questa top 10 con due prodotti molto diversi tra di loro che si rivelano utili nella vita di tutti i giorni ed entrambi constano meno di trenta euro: la Google Chromecast e l’Apple AirTag.

Google Chromecast

Apple AirTag

Per restare sempre aggiornati con le offerte Black Friday, cliccate qui e iscrivetevi al nostro canale Telegram.