117 nuove emoji che puoi usare sull'iPhone: come sono

30 Gennaio 2020 - Le emoji sono sempre più importanti nella comunicazione digitale: vengono utilizzate per augurare buon compleanno, per chiedere scusa, trasmettere felicità, tristezza e altri stati d’animo. Con il tempo, sono stati introdotti una vasta gamma di simboli: inizialmente le emoticon rappresentavano semplici facce sorridenti o tristi.

Con il tempo sono stati arrivati oggetti, animali, bandiere, alimenti e simboli di ogni tipologia. Ogni anno vengono aggiunte nuove faccine che vanno ad arricchire il database. E anche per il 2020 Unicode Consortium ha aanunciato la lista di 117 nuove emoji che si potranno presto usare in tutti gli smartphone, compresi gli iPhone. Saranno 62 simboli, tra cui oggetti, animali, persone, a cui si aggiungono 55 varianti di genere e tonalità della pelle, oltre a simboli inclusivi da usare come alternativa a quelli di base. Si tratta della versione Unicode 13 che probabilmente arriverà in autunno con la diffusione iOS 14. L’aggiornamento arriva proprio un anno dopo l’approvazione di Unicode 12 pensato per iOS 13.2.

Nuove emoji per iPhone 2020: si punta sull’inclusività

Emojipedia ha pubblicato la nuova lista di emoji che verrà rilasciata sui sistemi Apple. Quest’anno si punta sull’inclusività: oltre a Santa Claus, fa la sua apparizione anche Mrs. Claus, definita Mx Claus. Fanno la sua comparsa anche il simbolo di un uomo che indossa il vestito da sposa, così come la donna che invece è rappresentata con lo smoking.

Oltre a queste, gli utenti potranno inviare anche uomini e donne che allattano un neonato con il biberon: saranno in tutto tre le emoji di questo tipo, infatti oltre all’uomo e alla donna, ci sarà la “persona”. Unicode 13 punta quindi anche sul no-gender. Arriva anche il simbolo e la bandiera del movimento transgender.

Emoji 2020: animali e altre categorie

Nel nuovo elenco di simboli arrivano anche due nuovi volti, uno è un viso sorridente con una lacrima e l’altro invece è un volto mascherato con baffi e occhiali. Arrivano anche tre nuove emoji per le parti del corpo: cuore anatomico, polmoni e una mano che unisce le dita. Rimanendo nella categoria persone arriva anche il ninja.

Come ogni anno, arrivano nuove opportunità per chi ama condividere animali: finalmente appare il gatto nero, ma anche alcuni insetti, come scarafaggio, mosca, verme e scarabeo. Appaiono anche alcuni animali più rari: bisonte, castoro, orso polare, dodo e mammut.

Per quanto riguarda la categoria abbigliamento, sono stati inseriti infradito e casco militare; mentre per i strumenti musicali ci saranno fisarmonica e tamburo.

Nuove emoticon: categorie cibo e casa

I simboli che rappresentano alimenti di ogni tipo hanno invaso gli smartphone, quindi non potevano mancare anche nella nuova lista che include i mirtilli, i peperoni, le olive, la focaccia ma anche la fonduta e il bubble tea.

Per quanto riguarda la categoria casa, nell’elenco si aggiungono un vaso che contiene una pianta, ma anche una bacchetta magica, un ago da cucito, una teiera, una piñata, ma anche uno specchio, una finestra, uno spazzolino e una trappola per topi.

Le emoji sono davvero tante: oltre a quelle elencate ci sono anche una lapide, una piuma, un cacciavite e così via. Probabilmente Apple integrerà il nuovo set all’interno degli aggiornamenti iOS per iPhone e iPad.