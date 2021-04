Anche quest’anno riapre la piattaforma Web 18app, il sistema informatico per l’erogazione del Bonus Cultura riservato ai neo maggiorenni. I nati nel 2002, quindi, possono accedere al sito www.18app.italia.it e generare il buono.

Anche questo bonus si ottiene registrandosi alla piattaforma tramite lo SPID, e l’importo di 500 euro è complessivo ma può essere frazionato a piacere in più buoni di importo minore, con un solo limite: non è possibile spendere un buono per comprare più prodotti, ad esempio due libri uguali o due biglietti per lo stesso spettacolo. Sono centinaia le tipologie di prodotti e servizi che possono essere pagati con il Bonus Cultura, sia in negozi fisici che online. I ragazzi hanno letteralmente preso d’assalto la piattaforma a partire da ieri alle 12:00, data e orario ufficiali dell’apertura ai 2002, tanto che per diverse ore il sito è andato in tilt. Ecco come funziona la piattaforma e come generare il buono da 500 euro da spendere in cultura.

Bonus Cultura 18app: dove e come spenderlo

La procedura di erogazione del Bonus Cultura è legata a uno specifico acquisto: non si tratta di una sorta di carta prepagata che può essere usata a piacimento. In pratica prima si deve decidere cosa pagare col bonus e poi si deve generare un apposito buono.

Queste le categorie dei prodotti che possono essere pagati col Bonus Cultura, non importa se l’acquisto è in negozio fisico o online:

Cinema

Concerti

Eventi culturali

Libri

Musei, monumenti e parchi

Teatro e danza

Corsi di formazione

Musica registrata (non streaming in abbonamento)

Abbonamenti a quotidiani

Audiovisivi (anche singoli film sulle piattaforme di streaming, ma solo se hanno sede in Italia)

18app: come generare il buono

Una volta scelto come spendere il buono fino a 500 euro è possibile registrarsi su 18app. Sarà necessario lo SPID, che serve anche a verificare l’età dell’utente. Dopo la registrazione l’utente dovrà scegliere se spendere il buono in un negozio fisico o online.

Subito dopo dovrà selezionare una delle categorie di prodotti e servizi già menzionate e, infine, dovrà scegliere presso chi farà l’acquisto da una lista (è possibile cercare all’interno della lista uno specifico negozio).

Per generare il buono c’è tempo fino al 31 agosto 2021, per spenderlo c’è tempo fino al 28 febbraio 2022.

18app: come usare il buono su Amazon

Alcune tipologie di prodotto sono acquistabili con il Bonus Cultura anche su Amazon:

Libri

Cd e vinili

ebook Kindle

DVD e Blu-Ray

Per usare il Bonus Cultura da 500 euro per acquistare questi prodotti su Amazon è necessario generare il buono sulla piattaforma 18app (specificando l’acquisto online, presso Amazon) e poi visitare l’indirizzo amazon.bonus18.it.

Qui sarà possibile convertire il bonus in un buono Amazon di pari valore, da inserire nel carrello prima del pagamento. La lista dei prodotti che si possono comprare su Amazon con il Bonus Cultura è disponibile in questa pagina Web.