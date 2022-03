3 consigli per trovare l'offerta più veloce per connettersi da casa

Le offerte Internet casa hanno subito una serie di cambiamenti nel corso degli ultimi anni, alcuni dei quali hanno riguardato anche dei miglioramenti alle velocità di connessione e alla sempre maggiore diffusione della fibra ottica.

Oggi la velocità nominale della fibra FTTH è pari a 2,5 Giga in download, nel caso di alcuni provider, e a 1 Giga in download per molti altri. Questo significa che sarà possibile navigare a questa velocità?

La risposta è, purtroppo, negativa, in quanto la rete in fibra ottica non è ancora oggi in grado di coprire tutto il territorio nazionale. Tuttavia, ci sono alcune cose che si possono fare per trovare la migliore offerta con la quale connettersi: eccone 3 davvero essenziali.

1. Effettua la verifica della copertura di rete

La verifica della copertura di rete è uno step fondamentale e che dovrebbe precedere la sottoscrizione di qualsiasi tipologia di offerta Internet casa. In cosa consiste e dove è possibile farla?

In pratica, si potrà cliccare sulla voce Verifica la tua copertura di rete direttamente sul sito dell’operatore con il quale si vorrebbe attivare una nuova offerta Internet casa, oppure utilizzare un tool esterno, come quello messo a disposizione da SOStariffe.it.

Nella pratica, si dovrà molto semplicemente indicare il proprio indirizzo di residenza e un indirizzo email al quale verranno inviati (gratuitamente) i risultati del test: in questo modo si potrà conoscere in anticipo la velocità alla quale sarà possibile navigare dalla propria abitazione.

2. Considera le offerte di tipo FWA

Sarebbe bello se tutti avessero la possibilità di connettersi da casa alla velocità della fibra ottica, ma ciò non è praticabile anche in relazione ai limiti infrastrutturali di questa tecnologia di rete.

Non è sempre possibile, infatti, piazzare i cavi della fibra ottica ovunque, anche a causa della formazione geografica di parte del territorio nazionale. Ci sono, fortunatamente, alcune alternative.

Le più tradizionali sono:

la fibra ottica FTTC , ovvero la fibra misto rame che permette di raggiungere le cose grazie al collegamento tra i cavi in fibra ottica e le abitazioni con dei fili di rame;

la tradizionale rete di tipo ADSL, con la quale si potrà navigare alla velocità massima di 20 Mega in download.

Una possibilità alla quale spesso non si pensa, più che altro perché non la si conosce, è la fibra misto radio, ovvero le connessioni di tipo FWA, che permettono alla fibra ottica di raggiungere gli utenti domestici grazie alla potenza delle onde radio.

Perché scegliere una promozione di tipo FWA? I motivi sono diversi e possono essere riassunti nel fatto che i costi sono spesso inferiori ai 25 euro al mese e che le velocità di connessione possono superare quelle delle tariffe in fibra ottica.

3. Confronta le offerte Internet casa con un tool di comparazione

Un’ultima operazione fondamentale che dovrebbe precedere la scelta di una data offerta Internet casa consiste nella comparazione tra le diverse promozioni disponibili in commercio, che potrà essere fatta tramite l’utilizzo di un comparatore di tariffe.

Il confronto non dovrà basarsi soltanto sul fattore costi, ma anche sull’analisi di tutti i possibili elementi extra che possano rendere una promozione più appetibile rispetto ad altre. Partendo dai costi, oggi la maggior parte delle offerte sono di tipo all inclusive e disponibili a meno di 30 euro al mese.

Al loro interno, sono compresi in genere:

la connessione a Internet senza limiti;

le chiamate da numero fisso, verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, e a costo zero;

il contributo di attivazione e un modem di ultima generazione in comodato d’uso gratuito.

Le ultime tendenze hanno poi portato gli operatori di telefonia fissa a promuovere le cosiddette offerte combinate, con le quali è possibile scegliere tra:

una promozione fisso + mobile;

un’offerta Internet + TV.

Nel primo caso, sarà possibile sottoscrivere delle promozioni che permetteranno di accedere a promozioni mobile che non sono disponibili in circolazione, se non a prezzi molto elevati, come le offerte con Giga illimitati.

Nel caso delle promozioni Internet + TV, in alcuni casi ci saranno degli abbonamenti a servizi di streaming gratuiti per un determinato periodo di tempo. In altri, invece, sarà possibile aggiungerli, pagando comunque dei costi inferiori rispetto a quelli che si dovrebbero sostenere nel caso di sottoscrizione singola.

Saranno anche disponibili delle offerte combinate nella quali sarà possibile sottoscrivere più di un abbonamento a una piattaforma di streaming TV, sulla base di quelli che sono i gusti personali e familiari: dal cinema al grande calcio, dalle produzioni originali fino all’intrattenimento per i più piccini.