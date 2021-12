3 serie tv per dire addio al 2021

Gli ultimi giorni di dicembre sono il momento perfetto per fare un bilancio dell’anno appena trascorso. E, perché no, anche per recuperare o riguardare le migliori serie tv del 2021, quelle che più di tutte ci hanno fatto divertire, emozionare e appassionare.

Per salutare l’anno che sta per finire, ad esempio, ci si può immergere nelle atmosfere da detective story di uno dei titoli più apprezzati degli ultimi mesi, ovvero Omicidio a Easttown, disponibile su Sky. Chi vuole dare un addio “super” al 2021, invece, può dedicarsi alla visione di Loki o di WandaVision, su Disney+, che ripartono dal finale di Avengers: Endgame. Su Netflix gli episodi tragicomici di La direttrice, con protagonista Sandra Oh, sono perfetti per divertirsi e commuoversi. Lacrime e risate sono assicurate anche con la celebre serie animata di Zerocalcare, Strappare lungo i bordi, sempre su Netflix. Ecco gli alti titoli da vedere in streaming per dire addio al 2021.

Squid Game

Inutile negarlo: il 2021 è stato l’anno di Squid Game. La serie tv sudcoreana, scritta e diretta da Hwang Dong-hyuk, è uscita lo scorso settembre e nei primi 25 giorni ha totalizzato 132 milioni di spettatori e incassi da record. Per settimane è stato questo l’argomento di conversazione per eccellenza online e offline.

Nella serie, composta da 9 episodi, alcune persone in gravi difficoltà economiche vengono reclutate per partecipare a un misterioso gioco di sopravvivenza, con in palio 45,6 miliardi di won. Chi non supera le sfide, viene brutalmente ucciso.

È già stata annunciata la lavorazione di Squid Game 2, anche se al momento non sono disponibili ulteriori dettagli in merito.

The Ferragnez

Un’altra serie tv che può raccontare qualcosa dell’anno che stiamo per lasciarci alle spalle è The Ferragnez, la docu-serie su Prime Video che mostra la vita della coppia italiana più famosa del momento, Chiara Ferragni e Fedez, e delle loro famiglie.

Su Prime sono disponibili i primi 8 episodi. Chiara e Federico, oltre a mostrare i lati più mondani della propria quotidianità, raccontano senza filtri gli aspetti più delicati della propria vita familiare e soprattutto della propria relazione, che elaborano durante alcune sedute di terapia di coppia.

Maid

La serie tv Maid ha acceso ancora una volta i riflettori sul delicato e sempre attuale tema della violenza all’interno della coppia e soprattutto delle varie forme che questa può assumere.

Disponibile su Netflix e giudicato uno dei prodotti migliori del 2021, la serie è ispirata all’autobiografia di Stephanie Land Donne delle pulizie e racconta la storia di una giovane madre, Alex, che decide di fuggire dalle dinamiche di una storia violenta insieme alla figlia piccola. Conquistare la libertà e l’indipendenza economica ed emotiva, però, è molto più difficile di quanto non sembri.