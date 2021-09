3 Smart TV 4K in offerta per tutte le tasche

Settembre è sempre un buon momento per cambiare televisore, mandando in cantina (o in cantinetta, o in cucina, o nella stanza dei ragazzi) quello che già abbiamo in favore di un nuovo re del salotto, un modello più aggiornato e, magari, di diagonale maggiore.

Settembre 2021 sembra essere un momento ancor migliore, alla luce delle numerose offerte con cui si è aperto questo mese: un po’ tutti i principali produttori hanno infatti lanciato forti sconti su decine di prodotti, tanto che oggi è possibile trovare Smart TV in offerta realmente per tutte le tasche. Una ottima notizia per i consumatori, ma anche una gran confusione e una selva di modelli tra i quali è difficile orientarsi. Ne abbiamo scelti tre, tutti 4K, con diagonale tra 43 e 55 pollici e sconti che arrivano, su Amazon, anche oltre il 30%.

Philips TV Ambilight 43PUS8505 43 pollici 4K

E’ di Philips lo Smart TV più economico dei tre: è un modello da 43 pollici, il Philips TV Ambilight 43PUS8505/12 con pannello LED a 4K. Dimensioni minori, ma tecnologia di pari livello rispetto ai concorrenti: grazie al processore P5 Perfect Picture troviamo infatti la compatibilità con HDR10, HDR10+ e Dolby Vision, mentre per l’audio (il solito 10+10W) c’è il Dolby Atmos.

Il sistema operativo è l’universale Android TV, quindi non ci sarà alcun problema a trovare tutte le app che ci servono per sfruttare al meglio il televisore. La particolarità dei TV Philips è l’Ambilight: dietro la TV, verso il muro, viene proiettata una luce che riprende i colori principali della scena.

Philips TV Ambilight 43PUS8505 è compatibile sia con Amazon Alexa che con Google Assistant e ha un prezzo di listino di 649 euro, ma oggi è in sconto Amazon a 449 euro (-200 euro, -31%).

Philips TV Ambilight 43PUS8505/12 43 pollici 4K

Hisense 50U71QF Smart TV ULED 50 pollici 4K

Lo Smart TV Hisense 50U71QF è un modello da 50 pollici di diagonale e risoluzione 4K, con tecnologia Quantum Dot di Samsung. Nonostante Hisense sia considerato un produttore di TV low cost e di fascia bassa, da alcuni anni la qualità e il tasso tecnico dei suoi modelli è cresciuto nettamente.

Su Hisense 50U71QF troviamo quindi il Full Array Local Dimming, che permette un controllo più preciso del nero, la compatibilità con l’assistente vocale Amazon Alexa e con gli standard Dolby Vision HDR, HDR10+, Dolby Atmos per aumentare la qualità delle immagini e dare spazialità all’audio. Audio che, però, è il solito sistema 10+10 Watt tipico delle TV ultrasottili di oggi.

Il sistema operativo è Vidaa u4.0, compatibile con le app di streaming più famose: Amazon Prime Video, Netflix, Dazn, Timvision, Chili TV, Raiplay e molte altre.

Il prezzo di listino di Hisense 50U71QF da 50 pollici è di 559 euro, ma al momento è in offerta a 399 euro (-160 euro, -29%).

Hisense 50U71QF Smart TV ULED 50 pollici 4K

Samsung Serie Q70T 55 pollici 4K

Lo smart TV Samsung Serie Q70T è il terzo ed ultimo dei modelli che abbiamo selezionato: è il più caro, ma anche quello con la diagonale più grande: 55 pollici. Il pannello QLED ha la risoluzione di 4K ed è gestito dal Quantum Processor di Samsung, che applica l’intelligenza artificiale anche dell’upscaling (cioè alla visione in 4K dei contenuti di risoluzione inferiore).

Anche la luminosità è adattiva, grazie all’AI, e non mancano tutte le tecnologie per migliorare i colori e il contrasto, dall’HDR10/10+ al Dolby Vision. Purtroppo il punto debole è sempre lo stesso: l’audio da 10+10 Watt.

Il sistema operativo è il Tizen OS di Samsung, che non è diffusp come Android TV ma per il quale ormai esistono app di ogni genere e tipo: non ci sarà alcun problema con le varie Netflix, Prime Video, Disney+ e simili.

Lo smart TV 4K Samsung Serie Q70T da 55 pollici ha un prezzo di listino di 799 euro, ma oggi è in sconto a 699 euro (-100 euro, -13%).

Samsung TV QE55Q74TATXZT Serie Q70T – Modello Q74T – QLED 55 pollici 4K