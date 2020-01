4 offerte fibra per risparmiare su internet a casa nel 2020

17 Gennaio 2020 - La tecnologia che permette di navigare alla massima velocità disponibile oggi è la fibra FFTH, acronimo di Fiber To The Home. Si tratta della sola con la quale è possibile collegarsi raggiungendo la velocità massima di 1 Giga in download e di 200 Mega in upload. Riuscire a capire qual è la migliore fibra ottica in Italia non è semplicissimo: le offerte proposte dai vari provider sono simili, ma i servizi e le velocità di navigazione proposte non sono esattamente gli stessi.

Attraverso il comparatore di offerte Internet casa di SosTariffe.it è stato possibile individuare le offerte fibra ottica più convenienti tra quelle presenti sul mercato nel 2020. Prima di procedere alla valutazione di una qualsiasi promozione è comunque sempre consigliabile verificare la copertura disponibile presso la propria abitazione: i lavori di cablatura per far sì che la fibra raggiunga tutta Italia si stanno pian piano espandendo e non si sa mai che nel frattempo anche la propria città non sia stata raggiuta da questa tecnologia.

In caso contrario, è comunque possibile procedere con l’attivazione della stessa promozione, navigando:

con la fibra FFTC ( Fiber To The Cabinet ), che raggiunge la velocità di 100 o 200 mega in download e di 20 Mega in upload;

( ), che raggiunge la velocità di 100 o 200 mega in download e di 20 Mega in upload; con la tecnologia di tipo ADSL, con la quale si naviga a 20 Mega in download e a 1 Mega in upload.



Qual è la migliore fibra ottica in Italia a gennaio 2020?

Mettendo a confronto il prezzo, le velocità di connessione e i servizi offerti sono quattro le offerte fibra ottica con le quali risparmiare a gennaio 2020.

Nello specifico, si tratta di:

Fibra 1000 di Wind , che ha un prezzo di 26,98 euro al mese;

, che ha un prezzo di 26,98 euro al mese; Super Fibra di Tre , che come quella di Wind ha un prezzo di 26,98 euro al mese;

, che come quella di Wind ha un prezzo di 26,98 euro al mese; Internet Unlimited di Vodafone , disponibile a 27,95 euro al mese;

, disponibile a 27,95 euro al mese; Fastweb Casa, che ha un costo mensile di 27,90 euro.

Le offerte fibra si assomigliano nel prezzo da pagare ogni mese, ma ognuna ha le sue particolarità: vediamo di seguito in cosa consistono e quali sono gli elementi che le rendono delle ottime proposte.

Offerta fibra Wind: Fibra 1000

Chiamate illimitate verso fissi e cellulari, un modem Wi-Fi di ultima generazione con un servizio di assistenza incluso per ben 48 mesi, una connessione in fibra FTTH che raggiunge la velocità di 1 Giga: sono questi i vantaggi principali inclusi nella promozione fibra ottica di Wind, chiamata Fibra 1000.

L’offerta ha un costo di 26,98 euro al mese per i primi quattro anni, che poi diventano 20,99 euro. È caratterizzata da un vincolo contrattuale di 24 mesi: in caso di recesso anticipato bisognerà pagare il costo di attivazione, che in caso contrario è gratuito.

Il pacchetto comprende anche l’Internet mobile: è prevista in omaggio una scheda SIM con 100 Giga di traffico, che può essere utilizzata da tutta la famiglia, non solo per i cellulari ma anche, per esempio, per tablet o chiavette.

Offerte fibra Tre: Super Fibra

L’offerta fibra proposta da Tre ricorda in parte quella di Wind: le chiamate illimitate sono valide sia verso i numeri fissi e mobili nazionali, sia verso in fissi di Europa occidentale, USA e Canada. Il costo è di 26,98 euro, che rende la promozione la più economica tra tutte, assieme a quella di Wind.

Con Super Fibra di Tre il modem è gratuito, mentre le chiamate prevedono uno scatto alla risposta di 23 centesimi, sia per i fissi sia per i cellulari. È anche possibile richiedere l’attivazione di “Super Fibra Plus Unlimited”: in questo modo si avrà la possibilità di disporre sulla propria SIM Tre, o su una nuova SIM nel caso in cui non si fosse già clienti mobile, di Giga illimitati.

Anche l’offerta fibra di Tre viaggia alle velocità FTTH, quindi raggiunge 1 Giga in download e 100 Mega in upload.

Offerta fibra Vodafone: Internet Unlimited

La fibra di Vodafone raggiunge la velocità di 1 Giga in download e di 200 Mega in upload. L’attivazione e il modem sono gratuiti, così come il costo delle chiamate, sia verso i numeri mobili sia verso i fissi, su tutto il territorio nazionale. La promozione di Vodafone, chiamata Internet Unlimited, ha un costo di 27,90 euro al mese.

Oltre a Internet casa illimitato, è previsto anche l’Internet mobile: si riceverà infatti una SIM con 30 Giga di traffico, che potrà essere utilizzata per la navigazione su smartphone, tablet e chiavetta. È previsto un vincolo contrattuale di 24 mesi: in caso di recesso anticipato i clienti che scelgono di migrare dovranno pagare il costo di attivazione.

Nell’offerta fibra di Vodafone sono inclusi anche:

Vodafone Ready , che è un servizio di assistenza, installazione e manutenzione dei dispositivi legati alla fibra, che generalmente prevede un contributo di 6 euro al mese;

, che è un servizio di assistenza, installazione e manutenzione dei dispositivi legati alla fibra, che generalmente prevede un contributo di 6 euro al mese; Rete Sicura, attraverso la quale si hanno tre mesi gratuiti di protezione contro le principali minacce del web.

Offerta fibra Fastweb: Fastweb Casa

Ultima, ma non di certo i termini di qualità, tra le migliori offerte in fibra ottica fra le quali scegliere in base alla disponibilità della propria copertura c’è anche Fastweb Casa, disponibile al costo mensile di 27,95 euro.

La navigazione è illimitata fino a 1 Giga in download e a 200 Mega in upload. Sono incluse le chiamate illimitate verso i numeri di casa e quelli di cellulare italiani e il modem Wi-Fi FASTGate. Il costo di attivazione è incluso nel prezzo e non sono previsti vincoli o cambiamenti rispetto al prezzo iniziale della tariffa sottoscritto.

L’offerta fibra di Fastweb comprende servizi quali: