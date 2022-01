5 film su Netflix perfetti per iniziare il 2022

Anno nuovo, film nuovi. Con l’inizio del 2022, il catalogo Netflix si arricchisce di titoli inediti per tutti i gusti. Continuerà ovviamente a farlo anche nelle prossime settimane, ma già da oggi sulla piattaforma di streaming sono disponibili per la prima volta numerosi film di ogni genere e per tutti i gusti.

Tra i film originali attesi a breve c’è 4 metà, che sarà distribuito su Netflix il 5 gennaio. Si tratta di una commedia romantica diretta da Alessio Maria Federici, già regista di Generazione 56K e The Jackal. Questa pellicola è la scelta ideale per chi desidera iniziare l’anno con un film leggero e divertente. Nell’attesa, però, sono già disponibili per gli spettatori numerosi altri titoli. Non mancano le proposte per chi vuole dare il benvenuto al 2022 con un film adrenalinico o drammatico, con un grande classico (come Frankenstein 90, del 1984) o anche con uscite più recenti (ad esempio Percy). Ecco qualche altro suggerimento.

Three sisters

Il 1° gennaio arriva su Netflix il film drammatico sudcoreano Three sisters. Le protagoniste sono tre sorelle che si ritrovano a viaggiare insieme per raggiungere la città natale nella quale il padre è appena morto.

Le tre donne, loro malgrado, dovranno non solo condividere tempo e spazio, ma anche affrontare alcune questioni personali rimaste irrisolte.

Nessuno come noi

Sono l’amore e la passione i protagonisti di questo film del 2018, disponibile su Netflix dal 1° gennaio. La commedia sentimentale è diretta da Volfango De Biasi e include nel cast Alessandro Preziosi e Sarah Felberbaum.

Nella trama Betty, insegnante di liceo anticonformista e single per scelta, incontra Umberto, professore alle prese con un matrimonio noioso e un figlio ribelle. Tra i due presto scoppia la passione.

Love, etc.

Con l’inizio del 2022 nel catalogo Netflix entra anche Love, etc., pellicola francese del 1996 con la regia di Marion Vernoux e riadattata da un romanzo di Julian Barnes.

Il film parla di Benoît che, rispondendo a un annuncio sul giornale, conosce Marie. I due si innamorano e si sposano. Marie, però, resta presto invaghita di Pierre, amico di vecchia data del marito.

Passengers – Mistero ad alta quota

Gli amanti dei thriller psicologici possono iniziare l’anno nuovo con la visione di Passengers – Mistero ad alta quota, film del 2008 che fa oggi il suo ingresso nel catalogo Netflix. Diretto da Rodrigo Garcia, ha come protagonisti Anne Hathaway e Patrick Wilson.

Nel film Hathaway interpreta Claire, psicologa incaricata di interrogare i sopravvissuti a un disastro aereo. Ma i pazienti iniziano misteriosamente a scomparire.

Sicario

Il confine tra Messico e Stati Uniti, spesso teatro di violenze, è l’ambientazione di questo thriller del 2015 diretto da Denis Villeneuve, con Emily Blunt e Benicio del Toro.

Kate, giovane agente dell’FBI, partecipa a una delicata operazione sul confine tra Usa e Messico per contrastare il narcotraffico. Quando gli agenti scoprono dei cadaveri in un muro, l’indagine prende una piega inaspettata.