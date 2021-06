5 offerte Internet casa con modem incluso

Forse non tutti sanno che gli operatori di telefonia mobile non sono obbligati a fornire il modem incluso nelle proprie offerte Internet casa e non possono neanche costringere i consumatori ad accettarlo.

Ai sensi della delibera b. 348/18/CONS di Agcom, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che è entrata in vigore il 31 dicembre del 2018, il modem è libero: le compagnie telefoniche devono dare al singolo utente la possibilità di scegliere se aggiungerlo (a noleggio o in acquisto) alla promozione da attivare, oppure no.

La maggior parte delle offerte Internet casa che si possono attivare oggi forniscono il modem incluso, che è in genere un modello di ultima generazione grazie al quale sarà possibile ottimizzare la connessione in ogni angolo della propria abitazione.

Vediamo di seguito quali sono le 5 migliori offerte Internet casa con modem disponibili oggi e che si consiglia di considerare se si volesse cambiare operatore di telefonia fissa o attivare per la prima volta una promozione.

Clicca qui per conoscere fin da subito le migliori offerte con modem incluso.

1. PosteCasa Ultraveloce

La promozione PosteCasa Ultraveloce proposta da Poste Mobile ha un costo mensile di 26,90 euro (invece di 30,90 euro) e include il modem Wi-Fi trasportabile e la chiavetta USB per connettersi anche quando si è lontani da casa.

La rete in fibra ottica è in grado di raggiungere la velocità di 1 Gbps e si avrà, in più, una seconda connessione in rete 4G. Il costo di attivazione, la consegna e l’installazione sono in promozione al costo di 49 euro.

2. TIM Super fibra

La fibra TIM è disponibile al costo di 29,90 euro al mese: include il modem TIM HUB+, dotato di Wi-Fi 6 e in grado di garantire maggiore velocità e copertura in tutta la casa, che è inglobato nel costo dell’abbonamento mensile a 5 euro al mese per 48 mesi.

Nell’offerta sono previsti anche:

le chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

il contributo di attivazione, al costo di 10 euro al mese per 24 mesi.

3. Le offerte con modem di Vodafone

La promozione di Vodafone al prezzo più conveniente è Internet Unlimited + Chiamate, disponibile al prezzo di 25,90 euro al mese invece di 29,90 euro al mese, e che include il modem con Wi-Fi Optimizer.

Il piano mensile comprende anche:

Internet alla massima velocità, fino a 2,5 Giga in download;

le chiamate illimitate da telefono fisso.

La seconda offerta con modem incluso è Vodafone Family Plan, che ha un costo di 39,90 euro al mese poiché comprende anche una SIM 5G con Giga, minuti e chiamate senza limiti oltre alle opzioni Internet già presenti nel piano Internet Unlimited + Chiamate.

4. Fastweb e l’Internet box

Quello proposto nelle offerte Internet casa di Fastweb, ovvero l’Internet box, è molto più di un modem: si tratta di un dispositivo che potrà essere gestito direttamente dall’app MyFastweb, con Alexa integrata e dotato di Wi-Fi 6.

Le promozioni con le quali si potrà avere sono:

NeXXt Light Casa , che ha un costo scontato di 19,95 euro per 12 mesi (che poi diventano 27,95 euro al mese) e comprende Internet fino a 2,5 Giga in download, le chiamate a consumo, l’attivazione della linea, il WOW Space;

NeXXt Casa, che ha un costo scontato di 29,95 euro per 12 mesi (che poi diventano 30,95 euro al mese) e comprende Internet fino a 2,5 Giga in download, le chiamate a consumo, l’attivazione della linea, il WOW Space e l’amplificatore Wi-Fi Booster.

Le due offerte si potranno personalizzare anche con l’aggiunta di una SIM Mobile di tipo 5G: il piano NeXXt Mobile Maxi ha un costo scontato di 7,95 euro al mese, comprende 200 Giga per i primi 3 mesi, che poi diventano 100, e le chiamate illimitate e gratuite verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali.

5. La Super fibra di WINDTRE

Un altro provider di servizi Internet con il quale si potrà attivare un’offerta Internet casa con modem incluso è WINDTRE, la cui proposta in fibra ottica è disponibile al costo di 24,99 euro al mese.

Il nuovo modem Wi-Fi 6 garantisce una maggiore stabilità e velocità di connessione di tutti i dispositivi connessi alla rete e si caratterizza per la presenza dell’assistenza KASKO inclusa.

L’abbonamento mensile comprende: