5 offerte Internet casa davvero convenienti a dicembre 2019

16 Dicembre 2019 - Offerte Internet casa: le migliori tariffe da attivare nel mese di dicembre 2019 sono quelle proposte dagli operatori Wind, Tre, Vodafone, Fastweb e TIM. Non si tratta di offerte ADSL casa senza telefono, ma di promozioni all inclusive: nella pratica sono offerte con le quali attivare al contempo una connessione Internet illimitato casa e un pacchetto di chiamate gratuite, o a un prezzo davvero irrisorio, valide su tutto il territorio nazionale, sia per i telefoni fissi, sia per quelli mobili.

Andiamo alla scoperta delle tariffe più convenienti tra quelle individuate, esaminando nel dettaglio i costi, la copertura, la velocità di connessione e i vantaggi extra ai quali è possibile avere accesso scegliendo di attivare una di queste 5 offerte Internet casa.

Offerte Internet casa Wind: Fibra 1000 Chiamate Illimitate

Come suggerisce il nome stesso della promozione, Fibra 1000 Chiamate Illimitate di Wind è una promozione con la quale si ha accesso a chiamate illimitate verso i numeri fissi e mobili nazionali, e verso i fissi internazionali in Europa Occidentale, USA e Canada, oltre che a una connessione Internet di tipo illimitato.

Laddove si è raggiunti dalla tecnologia in fibra ottica, è possibile navigare;

alla velocità della fibra FTTH, quindi a 1000 Mega in download e a 100 Mega in upload;

alla velocità della fibra FTTC, ovvero a un massimo di 100 Mega in download e di 20 Mega in upload.

In alternativa, chi ha a disposizione la velocità dell’ADSL, può comunque scegliere di sottoscrivere la stessa offerta, viaggiando però alla velocità di 20 Mega in download e di 1 Mega in upload. L’offerta di Wind-Infostrada ha un costo di 26,98 euro per i primi 4 anni, che diventano 20,99 a partire dal quinto.

L’offerta include anche un modem Wi-Fi con servizio di assistenza incluso, per un periodo di due anni, una SIM al costo di 7,99 euro con minuti illimitati e 150 Giga di traffico Internet incluso, 100 Giga da utilizzare sullo smartphone di tutti i membri della famiglia che hanno un numero Wind, l’Echo Dot di Amazon, disponibile se si attiva il piano entro gennaio 2020.

Offerte Internet casa Wi-Fi: Super Fibra di Tre

La promozione con la quale avere accesso a una connessione Internet di tipo illimitato proposta dall’operatore Tre è molto simile a quella di Wind, sia in termini di costi sia in termini di velocità di connessione, in virtù della fusione avvenuta nel 2016 tra i due gruppi, che ha permesso loro di coprire il 13,6% del mercato italiano per quel che riguarda la telefonia fissa e i servizi di Internet casa.

L’offerta Internet casa Super Fibra di Tre ha un costo di 26,98 euro per i primi quattro e, in seguito, di 20,99 euro. L’abbonamento mensile include chiamate illimitate e gratuite in Italia, nei Paesi dell’Unione europea, negli Stati Uniti e in Canada per quel che riguarda i numeri fissi, e chiamate gratuite verso tutti i numeri di cellulari italiani. Nel pacchetto è incluso anche:

un modem di ultima generazione, dotato di tecnologia VoIP per chiamare;

è garantita la velocità della fibra in ben 25 città italiane;

Giga illimitati per tutti coloro i quali hanno un contratto mobile Tre e la possibilità di poter avere accesso a Giga illimitati su ben 3 SIM se si sceglie la tariffa ALL IN Power per il proprio smartphone.

Offerte Internet casa Vodafone: Internet Unlimited Chiamate Illimitate

Anche la tariffa proposta dall’operatore Vodafone a dicembre 2019 risulta davvero molto conveniente: ha un costo pari 27,90 euro, valido sia per chi attiva l’offerta in fibra ottica sia per chi l’attiva con la tecnologia di tipo ADSL. Il piano prevede un vincolo di 24 mesi: nel caso in cui si decidesse di svincolarsi dall’offerta prima dei termini si dovrà pagare un contributo di disattivazione di 28 euro.

Ma passiamo a quelli che sono i vantaggi effettivi della promozione: oltre a Internet casa illimitato, come suggerisce il nome stesso della tariffa di Vodafone si ha diritto a chiamate senza limiti su tutto il territorio nazionale. A partire dal quarto anno di sottoscrizione, l’offerta ha un costo di 20,90 euro al mese. Nel piano mensile è inclusa anche una SIM con 30 Giga di traffico dati al mese, che può essere utilizzato anche in modalità hotspot.

I clienti che hanno la possibilità di attivare la tariffa con la connessione di tipo FTTH, ricevono in omaggio anche la Vodafone TV, con la quale si hanno a disposizione i pacchetti NOW TV per guardare serie TV di diverso genere. L’offerta comprende anche 30 film su Chili, 1 euro di sconto su alcune anteprime e 6 mesi di abbonamento Infinity gratuito.

Internet casa offerte: Fastweb Casa

Da sempre noto per la velocità della sua rete e per la trasparenza dei suoi prezzi, l’operatore Fastweb non poteva mancare in questo elenco di offerte Internet casa vantaggiose da attivare nel mese di dicembre 2019. La promozione ha un costo di 29,95 euro al mese, include il modem FASTGate e la possibilità di utilizzare WOW Fi, ovvero la rete Wi-Fi di Fastweb che ha più di un milione di accessi in tutta Italia e consente di collegarsi a Internet anche quando si è lontani da casa.

Uno dei punti di forza dell’offerta di Fastweb è il servizio Ultra Fibra, che è presente in ben 30 città e permette di raggiungere 1 Giga in download e ben 200 Mega in upload. Fastweb casa mette a disposizione anche le chiamate gratuite, verso i numeri fissi e i mobili. In più, il costo della tariffa non subirà variazioni nel tempo: rimarrà fisso, per sempre, senza alcun vincolo di tipo contrattuale.

Migliore Internet casa: TIM Super Fibra

Concludiamo, infine, questa rassegna di promozioni con Internet illimitato per la propria abitazione con la proposta di TIM: la tariffa ha un costo leggermente superiore alle altre, ovvero di 29,90 euro, ma è comunque una promozione che ogni mese permette di avere accesso, con meno di 30 euro, a:

Internet illimitato;

una delle linee più veloci e stabili in tutto il territorio nazionale;

chiamate verso tutti i numeri nazionali a costo zero, e senza scatto alla risposta.

Anche la promozione di TIM ha un costo fisso per sempre, che comprende anche i costi di attivazione e quello del modem TIM Hub. In caso di recesso anticipato rispetto ai 48 mesi di vincolo contrattuale da rispettare per avere il modem gratuitamente, si dovrà pagare il valore restante del costo del modem.

Il piano Internet casa di TIM permette di attivare anche un abbonamento a TIM Vision, che è la piattaforma di streaming on demand di TIM: con questo servizio sarà possibile avere accesso a contenuti di intrattenimento tramite l’utilizzo di smart TV, PC o tablet. In alternativa, è anche possibile noleggiare, al costo di 3 euro al mese, la TIM Box, che consentirà di vedere i film e le serie TV disponibili ogni mese.

In generale, prima di attivare una qualunque offerta Internet casa, si consiglia di non valutare unicamente il prezzo o i servizi offerti dai vari provider, ma sopra ogni altra cosa il tipo di copertura della connessione per avere la certezza di essere raggiunti dalla rete in fibra ottica o ADSL del gestore selezionato e di poter così navigare senza alcuna difficoltà.