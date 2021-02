5 offerte Internet Casa per chi non è raggiunto da fibra ottica

La fibra ottica di tipo FTTH in Italia permette oggi alla maggior parte degli utenti di navigare alla velocità massima di 1 Giga in download: i più fortunati possono anche raggiungere velocità di connessione pari a 2,5 Giga in download.

Cosa succede, invece, a chi, ancora oggi, non è raggiunto dalla fibra? Quali sono le offerte Internet casa alternative alla fibra ottica che è possibile sottoscrivere? Quanto si paga e quali sono i vantaggi e le eventuali limitazioni in termini di accesso alla rete?



Nonostante non ci sia ancora una diffusione capillare della fibra ottica, l’Italia rimane comunque coperta grazie alla possibilità di poter attivare delle offerte di tipo ADSL o FWA, la cosiddetta fibra misto radio.

In queste righe saranno analizzate le migliori soluzioni attualmente disponibili sul mercato, con i relativi punti di forza e servizi inclusi: si ricorda che prima di sottoscrivere qualsiasi tipologia di offerta alternativa alla fibra ottica è sempre bene effettuare una verifica della propria copertura di rete, in modo tale da conoscere in anticipo a quale velocità si potrà navigare nel concreto.

1. ADSL Fastweb

Fastweb casa propone l’offerta Internet Nexxt Casa, che si potrà attivare con due tipologie di copertura ADSL, a seconda del luogo in cui si abita. La prima è quella coperta dalla rete ADSL rame con la quale sarà possibile navigare fino a 20 Mega in download e a 1 Mega in upload.

La seconda, invece, è coperta dall’ADSL rame fuori rete Fastweb, con la quale si potrà raggiungere una velocità massima di 6 Mega in download. La promozione potrà essere attivata con una prova di 30 giorni, che serviranno a verificare l’efficacia della rete nel luogo in cui si abita.

Il piano mensile ha un costo di 29,95 euro al mese e comprende:

il contributo di attivazione;

il modem FASTGate;

i servizi WOW, che includono il WOW Fi e il WOW Space;

l’assistenza My Fastweb dedicata;

le chiamate gratuite e illimitate verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale.

La promozione può essere personalizzata in modi differenti, per esempio aggiungendo una SIM mobile di tipo 5G con 70 Giga di Internet, al costo di 7,95 euro al mese, oppure l’abbonamento a DAZN, che ha un costo di 8,99 euro al mese (i primi 3 sono addirittura gratuiti).

2. ADSL WINDTRE

L’offerta Internet casa ADSL di WINDTRE ha un costo di 26,99 euro al mese per i primi 4 anni, nei quali 21 euro corrispondono all’abbonamento e 5,99 euro al modem che viene concesso in comodato d’uso. A partire dal quinto anno, la promozione avrà un costo fisso pari a 26,99 euro al mese.

La rete ADSL permette di raggiungere la velocità massima di 20 Mega in download e di 1 Mega in upload, ma ci sono zone nelle quali la velocità massima è pari a 7 Mega in download: in questo caso, la promozione avrà un costo di 33,99 euro al mese.

Nel piano mensile sono inclusi:

la connessione a Internet di tipo illimitato;

le chiamate gratuite verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

l’assenza del contributo di attivazione;

il modem;

12 mesi di Amazon Prime Video;

Giga illimitati per gli smartphone di tutta la famiglia.

3. TIM Super ADSL

L’offerta Internet casa TIM Super ADSL ha un costo fisso mensile di 29,90 euro al mese e comprende:

Internet illimitato fino a 20 Mega in download;

la linea di casa con chiamate illimitate verso i numeri fissi e mobili nazionali;

il modem TIM HUB+ in comodato d’uso gratuito;

il Wi-Fi certificato;

il servizio Safe Web Plus;

TIMVISION, la streaming TV di TIM con la quale poter vedere un gran numero di film, serie, programmi e produzioni originali disponibili sul decoder TIMVISION Box.

4. TIM Super FWA

Le proposte di tipo FWA (Fixed Wireless Access) rappresentano una delle migliori soluzioni tra quelle disponibili in circolazione per navigare da casa in tutte quelle zone che non sono raggiunte né dalla fibra ottica né tantomeno dall’ADSL.

Oltre al fatto di poter arrivare praticamente ovunque, grazie all’installazione di una parabola o di un’antenna necessaria a captare il segnale radio, questa particolare tipologia di offerta Internet casa è molto vantaggiosa anche in termini di velocità di connessione.

TIM Super FWA ha, infatti, performance di rete che sono superiori a quelli della connessione ADSL. Permette in pratica di navigare:

fino a 40 Mega in download;

fino a 4 Mega in upload.

Il traffico Internet è di tipo illimitato e l’abbonamento mensile, che ha un costo di 24,90 euro al mese, comprende:

le chiamate a consumo, verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

il modem FWA, che può essere di tipo outdoor o indoor a seconda delle proprie necessità di connessione;

il contributo di attivazione, pari a 10 euro al mese per 24 mesi.

5. Vodafone FWA

Anche l’operatore Vodafone proporne un’offerta Internet casa di tipo FWA, che permettere di connettere con affidabilità e potenza anche i piccoli Comuni. La GigaNetwork FWA di Vodafone è in grado di raggiungere una velocità massima di 100 Mega in download, di gran lunga superiore rispetto a quella di tipo ADSL.

L’offerta Internet casa FWA di Vodafone si articola nel seguente modo:

ha un costo pari a 24,90 euro al mese nel caso in cui si scegliesse di navigare fino a 30 Mega in download e a 10 Mega in upload per i primi 200 Giga di navigazione;

ha, invece, un costo di 29,90 euro al mese (come quello della promozione di tipo ADSL) per navigare fino a 100 Mega in download e a 50 Mega in upload.

Una volta superati i 200 Giga nel primo caso e i 500 Giga nel secondo caso, le velocità massime che si potranno raggiungere saranno pari a 3 Mega in download e a 1 Mega in upload.

L’offerta prevede un contributo di attivazione pari a 72 euro nel caso di copertura indoor e di 96 euro nel caso di copertura outdoor. Il modem è incluso nel prezzo, mentre le chiamate verso i numeri fissi e mobili nazionali sono a consumo. Sono previsti, inoltre, 6 mesi gratuiti di Infinity, per usufruire di tanti contenuti online anche in Super HD e in lingua originale.