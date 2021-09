5 offerte per attivare la fibra ottica in casa

La fibra ottica è attualmente disponibile in due versioni. Da un lato troviamo la fibra di tipo FTTH, acronimo di Fiber To The Home, che permette di raggiungere la velocità massima di 2,5 Giga in download.

Dall’altro la fibra FTTC, acronimo di Fiber To The Cabinet, la quale permette di navigare fino a 200 Mega in download: trattandosi della fibra misto rame è molto più diffusa rispetto alla versione FTTH, che è invece più veloce.

La prima cosa da fare quando si vuole attivare la fibra ottica a casa consiste nel verificare da quale tecnologia di rete si è raggiunti in modo tale da capire quale tipo di fibra si potrà attivare. Dopo averlo fatto si potrà invece confrontare le caratteristiche delle varie promozioni, partendo dai prezzi proposti.

Di seguito saranno analizzate le offerte in fibra ottica da attivare nella propria abitazione proposte dagli operatori TIM, Vodafone, Fastweb, Sky e WINDTRE.

Quello che emerge è una tendenza da parte dei 5 operatori a promuovere offerte di tipo combinato, ovvero che mettono insieme la promozione per la telefonia fissa con quella per la telefonia mobile, oltre che delle proposte legate all’intrattenimento in streaming.

1. Fibra ottica TIM

La Super Fibra proposta dall’operatore TIM potrà essere attivata al costo di 29,90 euro al mese, prezzo nel quale sono inclusi:

il contributo di attivazione, al costo di 10 euro al mese per 24 mesi;

il modem TIM HUB+ in vendita, al costo di 5 euro al mese per 48 mesi.

L’offerta prevede la fibra fino a 1 Giga in download, illimitata, e le chiamate senza limiti solo nel caso di attivazione online. Potrà essere personalizzata con l’aggiunta di TIMVISION Calcio e Sport, che comprende DAZN, la programmazione di TIMVISION, che include l’intrattenimento di Discovery+, e il decoder TIMVISION Box.

2. Fibra ottica Vodafone

L’offerta Internet casa di Vodafone è attualmente in promozione, online, al costo di 24,90 euro al mese. La tariffa comprende:

la fibra ottica fino a 2,5 Giga in download;

il modem Station 6;

zero vincoli di durata;

le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali.

Potrà essere personalizzata anche con l’aggiunta di un pacchetto mobile.

3. Fibra ottica Fastweb

Tra le offerte in fibra ottica proposte da Fastweb, la più economica è rappresentata da Fastweb Casa Light + Mobile Light, che ha un costo scontato di 24,95 euro al mese per la connessione Internet caSa ai quali si aggiungono 4,95 euro al mese per la tariffa mobile.

La promozione comprende:

Internet illimitato fino a 2,5 Giga in download;

le chiamate senza limiti da fisso verso i numeri fissi e mobili nazionali;

una SIM mobile con 50 Giga di traffico e chiamate illimitate.

Per gli abbonamenti che si effettueranno entro il 24 settembre 2021, saranno anche inclusi 3 mesi di Discovery+.

4. Fibra ottica Sky

La fibra ottica di Sky, che è stata premiata in Italia come la migliore connessione Internet per qualità-prezzo, ha un costo pari a 24,90 euro al mese per i primi 18 mesi, invece di 29,90 euro al mese.

La promozione comprende:

la fibra 100% per navigare fino a 1 Giga in download;

lo Sky Wifi Hub intelligente;

il costo di attivazione al prezzo di 29 euro al mese, invece di 49 euro.

Attivando il pacchetto Sky Wifi + Sky TV, si potranno aggiungere ai vantaggi della fibra ottica quelli della programmazione originale Sky e l’esperienza di Sky Q.

In questo caso si pagherebbe un costo totale di 38,90 euro al mese per i primi 18 mesi, invece di 54,90 euro al mese. Il costo di attivazione sarebbe pari a soli 9 euro una tantum invece di 148 euro.

5. Fibra ottica WINDTRE

La fibra proposta dall’operatore WINDTRE ha un costo di 22,99 euro al mese: si tratta, attualmente, dell’offerta in fibra ottica più economica fra tutte quelle che si possono attivare in Italia.

L’abbonamento mensile prevede:

la fibra illimitata fino a 1 Giga in download;

il modem con WI-Fi 6 incluso;

l’attivazione gratuita;

12 mesi di Amazon Prime Video, valido anche per i già clienti Prime;

Giga in regalo per gli smartphone di tutta la famiglia.

Si potrà anche scegliere di aggiungere una SIM con minuti e Giga illimitati, al costo di 12,99 euro al mese.

Nell’ipotesi in cui, dopo avere effettuato la verifica della copertura di rete, ci si rendesse conto di non essere coperti dalla tecnologia in fibra ottica, si consiglia di optare per una promozione di tipo FWA, la fibra misto radio, che è proposta da diversi operatori ed è più veloce della tradizionale rete ADSL.