5 proposte per connessioni Internet casa senza linea fissa

Le connessioni Internet casa senza linea fissa sono tra le più ricercate online: permettono di avere accesso ai vantaggi della rete in fibra ottica, senza dover pagare ogni mese il canone telefonico.

Nella maggior parte dei casi prevedono comunque la possibilità di poter effettuare chiamate da numero fisso, a costo zero, verso tutti i numeri di rete fissa e mobile sul territorio nazionale.

Analizzando il mercato attuale e confrontandolo con le offerte disponibili fino a meno di un anno fa, si assiste a una riduzione del costo fisso mensile e a una maggiore durata del periodo promozionale (che quasi sempre è a tempo indeterminato).

Prima di passare a illustrare i dettagli relativi a ogni singola promozione Internet casa senza linea fissa, ricordiamo che è bene effettuare una verifica della propria copertura di rete prima di sottoscrivere una qualsiasi promozione.

Connessione Internet da casa senza linea fissa: scopri le migliori offerte

1. Internet senza linea fissa TIM

TIM è uno degli operatori di telefonia fissa tra i più longevi nel nostro territorio. La migliore offerta Internet casa senza linea fissa si chiama Premium Fibra.

Ha un costo pari a 29,90 euro al mese e include:

Internet senza limiti alla velocità della fibra FTTH;

le chiamate da numero fisso verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, a costo zero;

il modem, al costo di 5 euro al mese per 48 mesi;

il contributo di attivazione, al costo di 10 euro al mese per 24 mesi..

Uno dei vantaggi proposti dall’operatore è quello previsto per i già clienti mobile: questi ultimi potranno attivare l’offerta con uno sconto di 5 euro al mese per 12 mesi, durante i quali pagheranno la promozione al costo fisso mensile di 24,90 euro.

Allo stesso costo è possibile anche attivare la promozione Premium Base Fibra, disponibile dunque al costo di 24,90 euro al mese, ma nella quale le chiamate da numero fisso sono a consumo.

2. Internet senza linea fissa Iliad

L’offerta Internet casa senza linea fissa di Iliad prevede un costo pari a:

15,99 euro al mese per i già clienti mobile;

23,99 euro al mese per tutti gli altri clienti, per sempre per davvero.

L’offerta potrà essere attivata (direttamente online) sia per le attivazioni che avvengono per la prima volta, sia in caso di passaggio da un altro operatore. Sarà previsto un contributo di attivazione una tantum pari a 39,99 euro al mese.

Il piano mensile comprende:

Internet illimitato alla velocità della fibra;

chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

l’Iliad Box;

minuti internazionali verso più di 60 destinazioni estere.

Considerata la convenienza prevista per i clienti mobile, così come nel caso di TIM, potrebbe essere utile valutare prima l’attivazione di una nuova offerta mobile, per poi scegliere di sottoscrivere anche la fibra con lo stesso operatore.

3. Connessione Internet senza rete fissa WINDTRE

Anche la promozione Internet casa senza linea fissa di WINDTRE prevede dei costi differenti a seconda della tipologia di utente che la sottoscrive. È infatti disponibile:

al costo di 22,99 euro al mese per i già clienti mobile;

al costo di 26,99 euro al mese per gli altri clienti.

La promozione si caratterizza per una connessione a Internet in fibra ottica illimitata, 12 mesi di Amazon Prime Video, un modem di ultima generazione, con Wi-Fi 6 incluso, e Giga illimitati fino a 3 SIM mobile. I Giga illimitati sullo smartphone rappresentano uno dei punti di forza di questa offerta.

4. Vodafone senza linea fissa

La promozione Internet casa base di Vodafone si chiama Internet Unlimited. Prevede un prezzo scontato di 24,90 euro al mese (invece di 29,90 euro al mese) e i seguenti vantaggi:

una connessione in fibra ottica illimitata, fino alla velocità massima nominale di 2,5 Giga in download;

un modem con Wi-Fi Optimizer, di ultima generazione;

le chiamate da telefono fisso, verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali.

La promozione potrà essere personalizzata con l’aggiunta di un abbonamento a Netflix (piano base): in questa ipotesi si potrà attivare l’abbonamento Internet Unlimited Netflix Edition, il quale comprende, su richiesta, anche la Vodafone TV.

5. Fastweb senza linea fissa

La promozione Internet casa di Fastweb senza linea fissa potrà essere attivata in due modi, ovvero scegliendo tra: