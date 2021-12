5 serie tv da guardare su Netflix a Natale 2021

Non c’è niente come una bella serie tv per passare del tempo insieme o da soli, rilassandosi e divertendosi. Anche a Natale! Il catalogo di Netflix di dicembre offre diversi titoli perfetti per trascorrere qualche ora di serenità a casa, rendendo ancora più piacevole il momento di festa.

La giornata del 25 dicembre può diventare una buona occasione per recuperare qualche serie tv di ultima uscita o per calarsi ancora di più nell’atmosfera delle feste con qualche storia deliziosamente natalizia. Tra le novità ci sono ad esempio Incastrati, un mix di comicità e crime con l’inconfondibile stile di Ficarra e Picone, ma anche l’attesissimo capitolo finale de La Casa di Carta o la seconda stagione di The Witcher. Esce proprio nel giorno di Natale, poi, la docuserie inedita Stories of a generation con Papa Francesco, un commovente viaggio intorno al mondo tramite le storie dei protagonisti over 70. Oltre a questa, ecco qualche altra serie tv appassionante da guardare oggi su Netflix.

Stories of a generation con Papa Francesco

I 4 episodi, che escono oggi, sono ispirati al libro Sharing the Wisdom of Time (La saggezza del tempo), scritto da Papa Francesco e a cura di Antonio Spadaro. La docuserie è un racconto corale sulla terza età come tesoro da riscoprire, con donne e uomini over 70 che condividono lezioni di vita personali e motivanti.

Christmas Flow – Gli opposti si innamorano

È perfetta per chi cerca una commedia romantica leggera e natalizia. È proprio il Natale, infatti, ad accendere inaspettatamente la scintilla tra un famoso rapper e una tenace giornalista. Ma le differenze tra i due sono davvero notevoli: riuscirà l’amore a trionfare nonostante le divergenze?

La scuola di cioccolato di Chef Amaury

Natale fa rima con golosità, e allora non c’è giorno migliore per godersi dal piccolo schermo le creazioni del cioccolatiere di fama mondiale Amaury Guichon. Negli episodi, otto grandi professionisti della pasticceria e del cioccolato arrivano alla School of Chocolate per portare le loro abilità al livello successivo. In palio per il più meritevole c’è un’occasione professionale imperdibile.

Elves

È vietata ai minori di 14 anni questa serie tv ambientata durante le feste natalizie. La protagonista è una famiglia di quattro persone che sceglie di trascorrere le vacanze su un’isola remota dell’arcipelago danese. Il luogo però è controllato da una comunità profondamente religiosa, i cui membri vivono in un delicato equilibrio insieme a feroci creature della foresta che si rivelano essere elfi.

How to ruin Christmas – Il Matrimonio, stagione 2

Chi ha visto la prima stagione sa già cosa aspettarsi da Tumi Sello, ribelle e pecora nera della famiglia, che anche nel sequel non vede l’ora di godersi un Natale tranquillo. I piani, ovviamente, non vanno (di nuovo) come previsto: le feste verranno completamente rovinate e Tumi dovrà trascorrere i giorni prima del 25 dicembre cercando di riabilitare il proprio nome e quello della sua famiglia.