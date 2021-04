5 tariffe mobile da scegliere per cambiare provider per smartphone

Come si valuta una tariffa mobile nel caso in cui si fosse intenzionati a cambiare operatore di telefonia mobile? Quali sono gli elementi da prendere in considerazione oggi e che potrebbero avere l’impatto maggiore nella scelta?

Il mercato della telefonia mobile è cambiato molto nel corso degli ultimi anni e questo è il primo dato da non sottovalutare e che potrà essere il punto di partenza nella ricerca di una nuova soluzione per il mobile.

La novità più significativa è stata rappresentata dall’ingresso degli operatori virtuali, i quali si sono affiancati a quelli tradizionali, provocando, in linea generale, un abbassamento dei prezzi delle offerte derivante proprio da un maggior numero di competitor.

Le tariffe mobile disponibili oggi in commercio, a prescindere dal fatto che siano di un operatore tradizionale o di un operatore virtuale, si caratterizzano dal fattore "tutto incluso": questo significa che comprendono Giga, minuti e messaggi da utilizzare su base mensile, a un costo fisso.



Nella pratica, dunque, le proposte degli operatori mobili sono tutte molto simili tra loro. Quello che cambia, in genere, è la clausola di attivazione. Cosa significa? Che ci sono alcune offerte che non sono state pensate per tutti, ma possono essere sottoscritte a un prezzo ridotto soltanto dai clienti che provengono da determinati operatori.

A ciò si aggiunge il fatto che anche per il mobile, soprattutto qualora si scegliesse un operatore MVNO, è consigliabile effettuare una verifica della copertura di rete, che potrebbe subire leggere variazioni a seconda del luogo in cui si abita.

Fatte queste premesse, si potranno poi valutare alcune delle tariffe mobile migliori tra quelle attualmente in circolazione, le quali vengono proposte da:

Very Mobile, che è l’operatore virtuale di WINDTRE;

Spusu;

ho. Mobile, che è l’operatore virtuale di Vodafone;

Kena Mobile, che è l’operatore virtuale di TIM;

Iliad.

1. Le offerte di Very Mobile

Very Mobile propone una delle offerte più economiche tra quelle che ci sono in circolazione: ha un costo di 4,99 euro e comprende minuti e SMS illimitati, oltre che 30 Giga di Internet. La promozione ha un limite, dato dal fatto che è riservata soltanto agli operatori che effettuano la portabilità da gestori quali Iliad, PosteMobile, Coop Voce, Fastweb e così via.

Gli stessi clienti potranno scegliere di attivare, al costo di 6,99 euro, un’altra promozione che comprende 100 Giga e minuti e chiamate senza limiti. La stessa promozione potrà essere attivata dai nuovi numeri al costo di 7,99 euro al mese, mentre la prima sarà disponibile anche per i clienti TIM, Vodafone e Kena, ma al costo di 11,99 euro al mese.

2. Le offerte di Spusu

Spusu è un operatore virtuale il cui punto di forza è rappresentato dal meccanismo della riserva, grazie al quale tutti i minuti, i messaggi e i Giga residui del mese precedente si trasformano in Giga che potranno essere utilizzati nel mese successivo.

In particolare, ci sono due offerte che si consiglia di valutare:

Spusu 50 , che ha un costo di 5,98 euro al mese e comprende 50 Giga di Internet, ai quali si aggiungono 100 Giga di riserva, oltre che chiamate e messaggi senza limiti;

Spusu 100 , che ha un costo di 9,99 euro al mese e che comprende 100 Giga di Internet + 200 di riserva, chiamate e messaggi illimitati.

3. Le offerte di ho. Mobile

L’offerta mobile al prezzo più basso di ho. – pari a 5,99 euro al mese – è di tipo operator attack, quindi può essere scelta soltanto in portabilità di clienti che scelgono di effettuare il passaggio da Fastweb, Coop, PosteMobile e altri MVNO.

La promozione comprende chiamate e SMS senza limiti, oltre che 70 Giga di Internet. Al costo di 7,99 euro al mese, invece, gli stessi clienti che potranno accedere alla prima promozione citata potranno attivare anche una tariffa che comprende minuti e SMS illimitati, e 100 Giga di Internet.

4. Le offerte di Kena Mobile

L’operatore Kena Mobile parte con un’offerta dedicata a tutti i nuovi numeri, disponibile al prezzo di 7,99 euro al mese nel quale sono inclusi:

chiamate illimitate;

messaggi illimitati;

100 Giga di Internet.

In alternativa, mantenendo il vecchio numero, sarà possibile attivare la stessa promozione al costo di 9,99 euro al mese, con costo di attivazione gratuito e prezzo fisso per sempre.

5. Le offerte di Iliad

Le tariffe mobile viste fin qui sono tutte davvero super convenienti, ma hanno un limite: quello di poter essere attivate soltanto nel caso in cui ci siano determinate condizioni. Le promozioni mobile dell’azienda francese Iliad, che oggi è il quarto operatore di telefonia mobile in Italia, sono ben diverse.

Si tratta di tariffe mobile che possono essere attivate da qualsiasi tipologia di cliente e per i nuovi numeri, senza che questo elemento comporti delle differenze nel prezzo della promozione (che tra l’altro rimarrà inalterato nel tempo, ovvero non andrà incontro né a rimodulazioni né a incrementi).

Tra le promozioni di maggiore rilievo se si è interessati a una tariffa di tipo all inclusive ci sono:

Iliad Giga 50 , che ha un costo di 7,99 euro al mese e comprende minuti e messaggi illimitati, e 50 Giga di traffico dati;

Iliad Giga 40 , che ha un costo di 6,99 euro al mese e comprende minuti e messaggi illimitati, e 40 Giga di traffico dati;

Iliad Giga 100 , che è una promozione di tipo 5G (ovviamente nelle zone che sono già coperte da tale tecnologia di rete), con la quale si potranno avere ogni mese minuti e messaggi senza limiti, oltre che 100 Giga di Internet, disponibili al costo di 9,99 euro al mese.

Per tutte e tre le promozioni in elenco: