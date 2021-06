5 tariffe per il cellulare per l'estate 2021

L’estate 2021 è ormai vicinissima e per questo motivo si potrebbe essere interessati a una nuova tariffa per il cellulare che permetta di restare connessi in qualsiasi momento, anche se ci si trova lontani da casa.

Sono tante le promozioni mobile che si possono attivare online oggi e che permettono di avere accesso a un bundle di minuti, messaggi e Giga, spendendo meno di 10 euro al mese.

Nel momento in cui si volesse scegliere una nuova tariffa mobile, ci sarebbero alcuni parametri da considerare, come per esempio:

il fatto che le promozioni degli operatori virtuali sono spesso più convenienti, ma non permettono di raggiungere le stesse velocità di navigazione degli operatori di telefonia mobile tradizionali;

il fatto che la maggior parte delle tariffe per il cellulare disponibili oggi sono di tipo all inclusive, ma alcune non possono essere attivate da tutti.

Alla luce di quanto detto, analizziamo le offerte proposte da 5 diversi operatori, al fine di individuare le differenze non solo in termini di costi ma anche per quel che riguarda i servizi inclusi ogni mese.

Nello specifico, si tratta delle promozioni degli operatori:

Spusu; Very Mobile; Iliad; TIM; Vodafone.

Clicca per confrontare tutte le tariffe mobile più convenienti

1. Tariffe per il cellulare di Spusu

Spusu è un operatore virtuale austriaco che propone delle tariffe valide per tutti. Si contraddistinguono per la cosiddetta riserva, ovvero per il fatto che tutti i minuti, messaggi e Giga che non si consumano nel mese precedente vengono trasformati in Giga da consumare nel mese successivo.

Tra le migliori offerte dell’operatore troviamo:

Spusu 50 , disponibile al costo di 5,98 euro al mese, che comprende 2.000 minuti, 500 SMS e 50 Giga di Internet + 100 di riserva;

Spusu 100, disponibile al costo di 9,99 euro al mese, che comprende 2.000 minuti, 500 SMS e 100 Giga di Internet + 200 di riserva.

Attiva ora un’offerta Spusu

2. Tariffe per il cellulare di Very Mobile

Very Mobile propone delle promozioni il cui costo varia in relazione ai clienti che scelgono di effettuare la portabilità del numero. Per esempio, per i clienti Iliad, PosteMobile, Coop, Fastweb e altri MVNO, troviamo Very 5,99, che ha un costo di 5,99 euro al mese, e comprende:

chiamate e messaggi illimitati;

50 Giga di Internet.

La stessa promozione potrà essere attivata allo stesso costo per tutti i nuovi numeri, mentre gli stessi clienti appena elencati avranno anche la possibilità di scegliere l’opzione disponibile al costo di 6,99 euro al mese che, oltre ai minuti e alle chiamate senza limiti, comprende anche 100 Giga di traffico.

Scopri di più sulle offerte Very Mobile

3. Tariffe per il cellulare di Iliad

Le tariffe proposte dall’operatore francese Iliad sono soluzioni per lo smartphone davvero molto convenienti, le quali possono essere attivate da tutti. Al momento è disponibile un’offerta davvero speciale – Iliad Giga 80 – che ha un costo di 7,99 euro al mese ed è di tipo 5G.

La promozione include 80 Giga di Internet, oltre che minuti e messaggi senza limite. Allo stesso costo è disponibile anche una delle offerte di maggiore successo dell’operatore, ovvero Giga 50, che include minuti e chiamate illimitati e 50 Giga di traffico dati al mese.

Al costo di 9,99 euro al mese troviamo, invece, una promozione in edizione limitata, ovvero Flash 120, nella quale sono compresi 120 Giga di Internet, oltre che minuti e messaggi senza limiti.

Attivare ora Flash 120 di Iliad

4. Tariffe per il cellulare di TIM

Tra le promozioni di TIM ce ne sono alcune che possono essere attivate solo online, soltanto nel caso di passaggio da determinati operatori, e che prevede il mese primo gratuito e un contributo una tantum di 25 euro per l’acquisto della nuova SIM.

In particolare si tratta di:

TIM Wonder SIX , riservata agli utenti Iliad, PosteMobile e altri MVNO, che ha un costo di 9,99 euro al mese e include 70 Giga di Internet, oltre che chiamate e messaggi illimitati;

TIM Wonder, tariffa per gli utenti che passano a TIM da ho. Mobile e LycaMobile, che ha un costo di 9,99 euro al mese e comprende le chiamate illimitate e 50 Giga di traffico.

Vai al sito TIM per le offerte Mobile

5. Tariffe per il cellulare di Vodafone

Anche l’operatore Vodafone ha ideato una promozione che potrà essere arrivata soltanto in portabilità dai clienti che passano da Iliad, Fastweb, PosteMobile e altri MVNO. Si tratta di Special 100 Digital Edition.

La tariffa ha un costo di 9,99 euro al mese e comprende:

100 Giga di traffico dati;

chiamate illimitate;

messaggi illimitati.

Non sono invece previsti contributi né per l’attivazione né per la nuova SIM. In alternativa, sono poi disponibili tante altre offerte Vodafone per il mobile: una delle più interessanti è la SIM con Giga, minuti e chiamate illimitati che potrà essere attivata, al costo di 6,99 euro, con il piano Giga Family Infinito Edition.

Attiva ora un’offerta Vodafone Mobile