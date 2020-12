Il 5G è arrivato anche per i clienti Fastweb. Nelle aree già coperte dal servizio, a partire dalle prime ore di domenica 27 dicembre i clienti dell’operatore di telefonia dotati di uno smartphone compatibile hanno potuto iniziare a navigare in 5G, sfruttando la velocità del network frutto dell’accordo firmato nei mesi scorsi con WindTre.

Dopo l’annuncio dell’offerta FWA, acronimo che sta per Fixed Wireless Access e che indica la connessione wireless dedicata alle abitazioni, Fastweb ha lanciato il servizio ultraveloce in 5G anche per tutti i suoi piani dedicati al mobile. Come già anticipato in precedenza, si tratta solo dell’inizio di un percorso che, in futuro, porterà ad ampliare la copertura per raggiungere un numero sempre maggiore di zone sul territorio nazionale. Dai primi test effettuati, i risultati appaiono buoni anche se non al top: a influire è l’utilizzo di una rete ibrida, ovvero il 5G NSA, che prevede l’utilizzo combinato di antenne 5G e un network 4G LTE.

5G Fastweb, dove arriva la copertura

Già a distanza di pochissime ore dallo scoccare della mezzanotte il servizio è diventato attivo e disponibile per gli abbonati Fastweb con smartphone 5G. In linea con quanto dichiarato dall’operatore di telefonia, al momento il servizio è attivo in quattro principali città italiane, ovvero Milano, Bologna, Roma e Napoli.

Come però dichiarato dalla stessa Fastweb, si tratta esclusivamente di una prima fase, destinata ad ampliare il proprio raggio d’azione nel futuro prossimo. Infatti, secondo la roadmap stilata dall’operatore, il 5G dovrebbe raggiungere il 90% della popolazione entro l’anno 2025.

Rete 5G: l’offerta di Fastweb

Fastweb ha scelto di rendere disponibile l’accesso alla rete 5G a tutti i suoi utenti, indipendentemente dal fatto che si tratti di vecchia abbonati e nuovi clienti, senza costi aggiuntivi rispetto a quanto già previsto dal proprio piano telefonico. Restano dunque invariate le tariffe, nonostante l’utilizzo del servizio di connessione ultra veloce. L’offerta per i nuovi clienti prevede invece 50 GB di traffico e minuti illimitati a 8,95 euro al mese, con SIM spedita gratuitamente a casa e senza vincoli contrattuali.

5G Fastweb, gli smartphone certificati

Unico requisito per l’accesso, oltre ovviamente a trovarsi sotto copertura, è quello di connettersi attraverso uno dei modelli di smartphone già certificati per l’utilizzo sul network. Tale condizione è necessaria per poter godere appieno delle potenzialità della rete 5G dell’operatore.

La lista viene aggiornata mensilmente da Fastweb sul proprio sito web e, attualmente, prevede i modelli più recenti di Huawei, Oppo, Xiaomi e ZTE. Nello specifico, sono: