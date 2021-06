5G o Fibra? Cosa è meglio per connettersi in vacanza?

Andare in vacanza rimanendo connessi è una possibilità alla quale non rinunciare, considerato che in circolazione ci sono un gran numero di offerte mobile alle quali affidarsi.

A questo proposito, una domanda che spesso entra in gioco è: 5G o fibra? Cosa è meglio per navigare quando ci si trova in vacanza? La risposta dipende, come sempre, da quelle che sono le proprie necessità.

Cerchiamo comunque di delineare il quadro delle situazione attuale delle offerte 5G e in fibra ottica al fine di offrire le informazioni con le quali sarà possibile fare la scelta migliore.

Le offerte di tipo 5G disponibili oggi

Fino a qualche tempo fa attivare un’offerta 5G sul cellulare aveva un costo molto alto rispetto alle altre promozioni per il mobile: oggi sono invece disponibili delle offerte che partono dal costo di 7,99 euro al mese.

Si tratta delle proposte dell’operatore Iliad, con le sue tariffe:

Giga 80 , che ha un costo di 7,99 euro al mese e comprende 80 Giga di Internet + chiamate e SMS senza limiti;

Flash 120, che ha un costo di 9,99 euro al mese e comprende 120 Giga di Internet + chiamate e SMS senza limiti (si tratta di una promozione in edizione limitata).

Tra gli altri operatori ai quali affidarsi per navigare con delle offerte di tipo 5G troviamo anche TIM e Vodafone, che è stato il primo a introdurle in Italia. L’operatore propone, per esempio, un’offerta chiamata Special 100 Digital Edition. Si tratta di una promozione da attivare in portabilità, da parte dei clienti che scelgono di cambiare da Iliad, Fastweb, PosteMobile e altri operatori MVNO. Ha un costo di 9,99 euro al mese e include 100 Giga + chiamate e SMS senza limiti.

Anche TIM propone due offerte che possono essere attivate soltanto da determinati clienti, ovvero:

TIM Wonder Six , che ha un costo di 9,99 euro al mese e comprende 70 Giga di Internet + chiamate e SMS senza limiti: è riservata ai clienti Iliad, Fastweb e di altri MVNO;

TIM Wonder, che ha un costo di 9,99 euro al mese e comprende 50 Giga di Internet + chiamate illimitate: è riservata ai clienti ho. mobile e Lycamobile.

Le offerte Internet casa in fibra ottica + Mobile

Mentre una promozione di tipo 5G è perfetta se si ha intenzione di fare una vacanza itinerante, se ci si sposta nelle seconde case si potrebbe valutare l’attivazione di una promozione in fibra ottica.

In merito, c’è un trend che sta ormai contrassegnando le offerte di quasi tutti gli operatori, ovvero il fatto che la promozione Internet casa di base sia caratterizzata anche da un’offerta mobile, che in alcuni casi è gratuita, mentre in altri integrativa (e comporta comunque costi molto bassi a fronte dei servizi che vengono offerti).

Per esempio, l’operatore Vodafone propone la promozione Family Plan, la quale ha un costo di 39,90 euro al mese + 26,89 euro per l’attivazione e include:

Internet senza limiti fino a 2,5 Giga in download;

il modem con Wi-Fi 6 Optimizer;

le chiamate illimitate da telefono fisso;

una SIM dati con 150 Giga per portare Internet sempre con sé e che potrebbe essere molto utile in vacanza;

una SIM mobile di tipo 5G con inclusi Giga, minuti e SMS senza limiti.

La promozione Internet casa + mobile di TIM ha un costo di 39,90 euro al mese e comprende Internet illimitato alla velocità di 1 Giga in download, le chiamate da numero fisso illimitate e gratuite verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, il contributo di attivazione, il modem TIM HUB+ e una SIM mobile con 20 Giga di Internet e minuti e SMS illimitati (anche i Giga diventano illimitati con TIM UNICA).

Le offerte 5G per il mobile possono essere associate anche alle promozioni Internet casa di Fastweb. In questo caso, si avrà la possibilità di scegliere tra:

NeXXt Mobile , disponibile al costo di 7,95 euro al mese e che comprende 70 Giga (140 Giga per i primi 3 mesi) + chiamate illimitate;

NeXXt Mobile Maxi , disponibile al costo di 10,95 euro al mese e che comprende 100 Giga (200 Giga per i primi 3 mesi) + chiamate illimitate;

NeXXt Dati, che al costo di 19,95 euro al mese include 300 Giga di Internet con 5G incluso.

Infine, sarà possibile attivare anche una SIM con Giga e minuti senza limiti, al costo di 9,99 euro al mese, scegliendo la Super Fibra di WINDTRE, disponibile al prezzo di 27,99 euro al mese e con la quale si avrà diritto anche a 12 mesi di Amazon Prime Video.

