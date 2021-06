7 canali Amazon imperdibili in offerta fino al Prime Day

Amazon continua a lanciare interessanti offerte per i suoi iscritti a Prime e a coccolarli con sconti speciali. Se da un lato c’è l’attesissimo Prime Day 2021 in arrivo il 21 e 22 giugno, dall’altro troviamo una selezione di canali on-demand di Prime Video Channels a un prezzo davvero speciale.

Ancora una volta il colosso dell’e-commerce conferma così un importante approccio al cliente Prime, i cui vantaggi non si limitano alle offerte eccezionali e spedizioni veloci illimitate. Entrare nel mondo Prime significa avere accesso a tutto un ecosistema di servizi e di contenuti in streaming: dalle serie TV e i film di Prime Video ai libri di Prime Reading e la musica di Amazon Music. Oltre ai contenuti inclusi con l’abbonamento da 3,99 euro al mese o 39 euro l’anno di Prime, i clienti potranno accedere anche al vasto catalogo di film, serie TV e documentari di Prime Video Channels. In attesa dell’arrivo del Prime Day 2021, ecco che arriva lo sconto: una selezione di 7 canali a soli 0,99 centesimi al mese per i primi 3 mesi di abbonamento. Un’offerta da non lasciarsi sfuggire e valida fino al 22 giugno.

StarzPlay in offerta su Prime Video Channels

Il canale StarzPlay è pensato per intrattenere il pubblico adulto e offre un ampio catalogo con tante serie TV e film avvincenti che si aggiorna ogni mese. Tra queste troviamo Mad man, Now Apocalyps, The Act e Castle Rock.

Gli utenti Prime fino al 22 giugno potranno sottoscrivere l’abbonamento a StarzPlay pagando per 3 mesi solo 0,99 euro al mese. L’offerta poi si rinnoverà al costo canonico di 4,99 euro al mese.

Hayu in offerta su Prime Video Channels

Il canale Hayu offre oltre 250 reality internazionali e in lingua originale. Per chi ama fare un salto nelle vite altrui e seguire h24 tutte le vicende di Kardashians o Real Housewife, non resta che sottoscrivere questo canale per i reality on-demand.

Fino al 22 giugno abbonarsi al canale Hayu costerà 0,99 euro al mese per i primi tre mesi, poi si rinnova a 4,99 euro al mese.

Crime+ investigantion Play in offerta su Prime Video Channels

Gli amanti del genere avranno di che guardare con il ricco catalogo del canale Crime+ Investigation Play di Prime Video, il primo canale italiano che è interamente dedicato al real crime.

L’offerta fino al 22 giugno prevede 3 mesi a 0,99 al mese in promozione e poi il rinnovo al costo di 3,99 euro al mese.

RaroVideo in offerta su Prime Video Channels

Per vedere il cinema d’autore on-demand, la scelta giusta è il nuovo canale RaroVideo di Prime Video Channels, con tantissimi film per veri intenditori.

L’abbonamento a RaroVideo costerà 0,99 euro al mese per 3 mesi in promozione fino al 22 giugno, poi si rinnoverà a 3,99 euro al mese.

Blaze in offerta su Prime Video Channels

Con Blaze gli utenti potranno guardare il meglio del factual entertainment, compresi docu-realiy, survivor series e competition show. Tra i principali show troviamo Affari di famiglia, Affari al buio e A caccia di tesori.

L’offerta valida fino al 22 giugno prevede 3 mesi a 0,99 al mese e poi il rinnovo al prezzo non promozionale di soli 2,99 euro al mese.

MUBI in offerta su Prime Video Channels

Cinema d’autore e film selezionati da tutto il mondo caratterizzano il catalogo offerto dal canale MUBI su Prime Video Channels.

Anche MUBI è in offerta al prezzo promozionale di 0,99 al mese per tre mesi, poi si rinnova al costo di 9,99 euro al mese.

History Play in offerta su Prime Video Channels

Per gli appassionati di storia, nulla è meglio del canale History Play con il suo vasto catalogo di serie TV, show e documentari a tema storico. Dagli Enigmi Alieni fino ai casi di politica come la morte di Kennedy e ancora la storia segreta della Casa Bianca.

Il canale History Play fino al 22 giugno sarà in offerta a 0,99 al mese per i primi tre mesi, poi il costo sale a 3,99 euro al mese.

