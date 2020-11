964 milioni di dollari in bitcoin sono spariti nel nulla

Nella notte delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, uno dei portafogli Bitcoin più preziosi al mondo è stato svuotato. I circa 69400 bitcoin, del valore di 964 milioni di dollari, sono stati trasferiti su un altro fondo, ma non è chiaro se a eseguire l’operazione sia stato il proprietario segreto o il colpo di un hacker.

Il tesoretto di bitcoin si trovava a un indirizzo che potrebbe essere associato all’ex mercato della darknet Silk Road, chiuso ormai dal 2013. Il portafoglio è considerato “dormiente” dal 2015, poiché da allora il proprietario non ha eseguito alcuno spostamento e visto il ghiotto bottino, da tempo era oggetto di attacchi da parte di diversi hacker. Per questo motivo, le possibilità per lo spostamento dei bitcoin sono due. La prima è che il proprietario anonimo abbia finalmente deciso di riappropriarsi della somma. La seconda, e forse più probabile, è che qualche hacker sia riuscito a mettere a segno la rapina virtuale.

Bitcoin spariti dal portafoglio “dormiente”

Il portafoglio Bitcoin da cui sono spariti quasi 1 miliardo di dollari risultava dormiente dal 2015: da allora non risultavano infatti movimenti né in entrata, né in uscita di criptovaluta.

Secondo la società di analisi londinese Elliptic, specializzata nel tracciare il movimento di denaro sporco nel settore delle criptovalute, il portafoglio svuotato potrebbe appartenere al mercato darknet Silk Road, chiuso nel 2013 dalle autorità federali degli Stati Uniti.

Il sito era un mercato nero del darkweb in cui utenti potevano acquistare e vendere beni illegali, come droga, armi o numeri di carte di credito. Dopo la chiusura nel 2015, il suo creatore Ross Ulbricht è stato condannato a due ergastoli per riciclaggio di denaro, hacking informatico e associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga.

Bitcoin spariti: hacker o proprietario segreto?

Le transazioni registrate sul portafoglio il 3 novembre sono due. Una da 1 bitcoin, probabilmente utilizzata come transazione di prova, e l’altra per l’intero valore del fondo. Secondo la società di analisi CipherTracer, a effettuare la transazione potrebbe essere stato un proprietario anonimo, che ha eseguito i movimenti per rimanere aggiornato con la rete Bitcoin.

La società di analisi non esclude però l’opzione che a trasferire la criptovaluta sia stato un hacker. Da oltre due anni il portafoglio era finito nel mirino di una community di hacker e lo scorso settembre un utente di Twitter sosteneva di avere un file crittografato che avrebbe potute contenere proprio il passcode per accedere al tesoretto sparito.

Tom Robinson, co-fondatore e chief scientist di Elliptic, sostiene che è molto improbabile che Ulbricht abbia potuto condurre la transazione bitcoin dal carcere. A spostare la criptovaluta potrebbe essere stato un altro utente anonimo, o forse proprio un hacker che è riuscito ad accedere.