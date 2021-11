A casa tutti bene: tutto sulla prima serie di Gabriele Muccino

A casa tutti bene è la prima serie tv di Gabriele Muccino, che nel 2018 aveva già diretto l’omonimo film campione di incassi. Il famoso regista italiano ha presentato in anteprima la serie fuori concorso alla Festa del Cinema di Roma, generando l’entusiasmo degli spettatori. Lo show riprende le tematiche del lungometraggio, affrontandole da un nuovo punto di vista, più attuale.

Nel cast non mancano alcuni degli attori italiani più amati dal pubblico. Da Laura Morante a Francesco Acquaroli, fino a Silvia D’Amico e tanti altri: questi sono solo alcuni degli interpreti che daranno voce alle famiglie dei Ristuccia e dei Mariani. Alba e Pietro Ristuccia possiedono un ristorante nel cuore di Roma. La coppia ha tre figli: Carlo, Paolo e Sara. Ma ben presto arrivano i Marini a rovinare l’armonia. Con la sua prima serie tv, Muccino esplora i sentimenti e i conflitti dei personaggi, affrontando le dinamiche famigliari, che a volte sono salvifiche ma altre rappresentano una trappola da cui è difficile scappare.

Di cosa parla A casa tutti bene: trama

Il comedy drama tutto italiano è incentrato sulle vicende della famiglia Ristuccia, che da 40 anni gestisce il ristorante San Pietro, situato nel cuore di Roma. I protagonisti sono Pietro e Alba che hanno tre figli: Carlo, Sara (che insieme ai loro compagni aiutano a gestire il ristorante) e Paolo (che da sempre lavora in Francia). Quest’ultimo, dopo un traumatico divorzio, ritorna in Italia e si stabilisce a casa dei suoi genitori.

Un avvenimento improvviso sconvolge gli equilibri familiari: l’altro ramo della famiglia, quello dei Mariani, reclama una quota dell’attività e minaccia i Ristuccia di far emergere un loro terribile segreto. Qui ha inizio una serie di avvenimenti che metteranno a dura prova l’armonia familiare.

A casa tutti bene: un cast eccezionale

A casa tutti bene è una serie tv corale, interpretata da un ricco cast molto vario, tra giovani talenti e attori ormai affermati nel panorama italiano e non solo.

Laura Morante e Francesco Acquaroli interpretano rispettivamente Alba e Pietro Ristuccia, i due protagonisti, proprietari del ristorante San Pietro, a Roma. Hanno tre figli: Carlo, Sara e Paolo, interpretati rispettivamente da Francesco Scianna, Silvia D’Amico e Simone Liberati.

Euridice Axen veste i panni di Elettra, ex moglie di Carlo. Insieme hanno una figlia, Luna, interpretata da Sveva Mariani. Luna è legata a Manuel (Francesco Martino), il cuoco ristorante.

L’attuale compagna di Carlo si chiama Ginevra, ruolo affidato a Laura Adriani. Antonio Folletto è Diego, il compagno di Sara. Nel cast troviamo anche Federico Ielapi, Maria Chiara Centorami e Mariana Falace.

La trama vede anche l’arrivo di un’altra famiglia, i Mariani. Al suo interno il pubblico conoscerà Paola Sotgiu nel ruolo di Maria Mariani, sorella di Pietro e madre di Sandro; accanto a lei troviamo Riccardo Mariani, interpretato da Valerio Aprea e Alessio Moneta.

Nella serie tv ci sarà anche la partecipazione della cantante Emma Marrone, che interpreta Luana, la compagna di Riccardo. Infine, Milena Mancini è Beatrice, la compagna di Sandro.

Quando esce A casa tutti bene: data ufficiale

La serie tv, composta da 8 episodi, arriva su Sky e in streaming su NOW il 20 dicembre 2021. Gabriele Muccino si è anche occupato di scrivere gli episodi insieme a Barbara Petronio, Andrea Nobile, Gabriele Galli, Camilla Buizza. Lo show è prodotto da Sky e Marco Belardi per Lotus Production.