A sorpresa ecco le sneaker Nike PlayStation 5 firmate dalla stella Nba

Cosa ci fanno insieme il marchio casual sportivo Nike e Paul George, cestista della principale lega statunitense? Un paio di sneaker, ovviamente. Non si tratta però delle solite scarpe da ginnastica ma del modello Nike PlayStation 5, firmate proprio dalla stella della Nba, che arriverà presto nei negozi.

Quello tra il brand sportivo di fama mondiale e la guardia dei Los Angeles Clippers non è un sodalizio completamente nuovo ma, di fatto, una collaborazione avviata alcuni anni fa. Infatti, già nel 2018 la partnership tra Nike e George aveva prodotto le PG2.5, un modello personalizzato di scarpe da ginnastica completamente dedicato alla PS Classic, con colori e luci a replicare quelli del modello originale della console di gioco. Per la console di ultima generazione, sono due le versioni che saranno prodotte dal marchio statunitense in un numero limitatissimo di esemplari e vendute in alcuni selezionati store del brand.

Nike PlayStation 5, i due modelli

Le nuove sneakers di Nike saranno disponibili in due modelli dal design simile ma dai colori differenti. Infatti, a caratterizzare le versioni saranno il bianco e il blu: il primo simboleggerà l’interfaccia mentre il secondo, presente sia sulla tomaia che sulla suola, rappresenterà lo sfondo del menu della console di Sony.

Entrambe le varianti arriveranno con il simbolo di PS5 sulla linguetta, nella parte posteriore e impresso sulla soletta interna. A corredare le sneaker, un’etichetta in silicone riportante il logo di PlayStation5 e quello del giocatore. Come anticipato, le Nike PlayStation 5 firmate da Paul George saranno vendute a partire dal mese di maggio 2021 in alcuni dei negozi del brand e sullo shop online del sito Nike.com. Il prezzo di vendita è di 110 dollari per ognuno dei due paia disponibili.

Nike PlayStation 5, i precedenti illustri

Inutile dire che design nati da collaborazioni come quella tra Nike e Paul George, in più prodotte in tali quantità esigue, siano destinati a diventare oggetto di culto in brevissimo tempo. Il valore di sneaker come Nike PlayStation 5 è destinato a crescere nel tempo: ecco perché sono sempre di più le persone, anche molto giovani, disposte a spendere cifre da capogiro per accaparrarsi uno degli esemplari.

È sufficiente pensare alle Nike Air Jordan 1 High, dedicate al rapper Travis Scott, o alla collaborazione sempre tra Nike e il brand di lusso Off-White, Air Jordan 1 x Off-White. Entrambi i modelli sono stati messe in vendita in edizione limitata, con prezzi tra i 190 e i 240 dollari, che ora possono valere anche 6000 dollari.

È sneaker mania?

E poi ci sono quei casi che scatenano l’isteria generale, come quello delle sneaker prodotte dalla catena di supermercati Lidl. Vendute nei negozi al prezzo di 12,99 euro, sono diventate in pochi istanti – ed è il caso di dirlo, viste le file davanti ai punti vendita – merce di scambio per collezionisti, completamente sold-out, arrivando a toccare prezzi da capogiro: anche 1000 euro, sui siti di vendita e aste come eBay.