Abbonamenti Internet Casa con servizi aggiuntivi: offerte e promozioni

Attivare un abbonamento Internet casa oggi significa scegliere una promozione con la quale avere diritto a tutta una serie di servizi aggiuntivi. Se un tempo, infatti, erano molto ricercate le offerte Internet casa senza telefono, oggi il trend è abbastanza diverso.

La maggior parte degli abbonamenti Internet casa si contraddistinguono, infatti, per il fatto di essere di tipo all inclusive e per la possibilità di essere trasformati in offerte ancor più complete grazie all’integrazione di alcuni servizi aggiuntivi.

Tra gli operatori che permettono di attivare abbonamenti di questo tipo troviamo TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb e Sky: vediamo quali sono i prezzi di queste promozioni e quali sono gli optional ai quali sarà possibile accedere, caso per caso.

L’abbonamento Internet casa di TIM

TIM propone diverse tipologie di abbonamento Internet casa: si tratta di TIM Super ADSL, Super Mega o Super Fibra, con i quali è possibile navigare rispettivamente alla velocità della rete ADSL (20 Mega in download), della fibra FTTC (200 Mega in download) e della fibra FTTH (1 Giga in download).

Le offerte di TIM hanno un costo mensile di 29,90 euro e comprendono:

la connessione a Internet illimitata;

le chiamate illimitate da fisso verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

i contenuti della streaming TV TIMVISION;

il modem TIM HUB+, che però non è obbligatorio.

Per quanto riguarda i servizi aggiuntivi, la promozione Internet casa di base può essere personalizzata con l’opzione Mondo Intrattenimento, con la quale, al costo di 14,99 euro al mese, si potrà avere accesso a un abbonamento a Netflix, Disney+, TIMVISION Plus. Si riceverà inoltre il decoder TIMBox gratuitamente.

L’abbonamento Internet casa di Vodafone

L’offerta Internet casa di Vodafone – chiamata Internet Unlimited – ha un costo fisso mensile pari a 29,90 euro: non sono previsti contributi di attivazione né vincoli di tipo contrattuale, dunque sarà possibile effettuare il recesso in qualsiasi momento.

L’offerta di Vodafone, che contiene Internet e chiamate illimitate, oltre che il modem con Wi-Fi Optimizer, potrà essere personalizzata con i seguenti servizi aggiuntivi:

una SIM dati contenente 150 Giga, per un prezzo totale mensile di 33,90 euro;

tramite l’attivazione di Giga Family Infinito Edition, che permetterà di attivare una SIM mobile con minuti e Giga illimitati, per un costo totale di 39,90 euro al mese.

Sarà inoltre possibile sottoscrivere dei piani con servizi legati all’intrattenimento, come per esempio Internet Unlimited + Sky TV, disponibile al prezzo scontato di 41,90 euro al mese, e che comprende NOW TV e 13 canali Sky in HD con i quali sarà possibile vedere programmi adatti ai gusti di pubblici differenti, compresi i più piccoli.

Al costo di 51,90 euro al mese, sarà possibile aggiungere anche altri canali, in particolare 23 canali dedicati al mondo dello sport, dal calcio al tennis, dalla Formula 1 alla MotoGP, e molto altro ancora.

L’abbonamento Internet casa di WINDTRE

WINDTRE propone un’offerta in fibra ottica – con la quale navigare fino a 1 Giga in download nelle zone raggiunte o, in alternativa, con la fibra FTTC o FTTH – che potrà essere sottoscritta direttamente online, al costo di 28,99 euro al mese.

Non sono previsti costi di attivazione e si potrà scegliere se ricevere il modem in comodato d’uso oppure, no. Nel piano sono previsti Internet illimitato e le chiamate gratuite verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali. Tra i servizi aggiuntivi sono presenti 12 mesi di Amazon Prime video.

L’abbonamento Internet casa di Fastweb

La promozione Internet – chiamata NeXXt Casa – ha un costo mensile pari a 29,95 euro e permette di navigare alla velocità massima mai raggiunta fino a oggi da un operatore di telefonia fissa, ovvero i 2,5 Giga in download.

Si tratta di una proposta commerciale che non prevede né costi nascosti né vincoli di tipo contrattuale, dalla quale sarà possibile recedere in qualsiasi momento, pagando soltanto una mensilità per la dismissione del servizio.

Comprende Internet illimitato alla massima velocità, le chiamate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, il modem FASTGate, i servizi WOW, l’assistenza My Fastweb dedicata. Sarà possibile aggiungere anche l’abbonamento a DAZN, che sarà gratuito per i primi 3 mesi, e poi potrà essere mantenuto al prezzo scontato di 8,99 euro al mese (in genere ne costa 9,99).

Un’altra possibilità di personalizzazione di Fastweb NeXXt casa è rappresentata dall’aggiunta di una SIM mobile, con la quale si avrà diritto a chiamate senza limiti, 50 Giga e 100 SMS, al costo totale di 33,90 euro al mese.

L’abbonamento Internet casa di Sky

Sky Wifi è la promozione Internet casa proposta da Sky, disponibile al prezzo di partenza di 29,90 euro al mese, con il quale navigare alla velocità massima di 1 Giga in download e di 300 Mega in upload.

Il punto di forza di Sky è costituito dai pacchetti Sky Wifi + Sky TV, che partono dal prezzo di 39,90 euro al mese e che danno diritto al contempo a una connessione Internet casa di tipo flat e ai contenuti proposti da Sky.

Tra i pacchetti più interessanti disponibili troviamo:

Sky Wifi + Sky TV + Sky HD + Sky Cinema , che ha un costo di 49,90 euro al mese, in offerta per 18 mesi (che poi diventano 74,10 euro al mese);

Sky Wifi + Sky TV + Sky HD + Intrattenimento Plus , che ha un costo di 49,90 euro al mese, in offerta per 18 mesi (che poi diventano 73,29 euro al mese);

Sky Wifi + Sky TV + Sky HD + Sky Calcio , che ha un costo di 54,90 euro al mese, in offerta per 18 mesi (che poi diventano 73,10 euro al mese);

Sky Wifi + Sky TV + Sky Sport, che ha un costo di 55,90 euro al mese, in offerta per 18 mesi (che poi diventano 74,90 euro al mese).

Dopo aver valutato con attenzione i vari abbonamenti Internet casa ed essersi focalizzati non solo sui prezzi proposti, ma anche sui diversi servizi aggiuntivi inclusi, si consiglia di effettuare la verifica della propria copertura di rete. Soltanto in questo modo si potrà conoscere, infatti, quale sarà la velocità massima disponibile nel luogo in cui si abita e, di conseguenza, di quale tecnologia di rete si potrà usufruire.