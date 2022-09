Laptop Acer Aspire 3: crolla il prezzo su Amazon

Chi è in cerca di un laptop per l’uso quotidiano, dalle prestazioni buone ma dal prezzo non esagerato, ha di fronte una grande offerta di prodotti che, però, non sempre offrono realmente ciò che promettono: qualità costruttiva, in particolare del display, durata della batteria e velocità di ricarica molto spesso vengono sacrificate dai produttori meno noti pur di tenere il prezzo basso.

Con i laptop di brand famosi ciò di solito non capita, ma il prodotto si paga di più. Aspettare l’offerta giusta sul prodotto giusto, quindi, diventa essenziale per fare un buon affare e non trovarsi con un device di scarsa qualità, che vale ancor meno di quanto lo abbiamo pagato. Un’offerta, ad esempio, come quella oggi in corso sul notebook Acer Aspire 3 che, su Amazon, viene venduto con uno sconto veramente importante.

Acer Aspire 3: caratteristiche tecniche

Il notebook Acer Aspire 3 A315-58-56LW ha uno spessore di 1,99 cm e pesa 1,7 Kg e dunque abbastanza sottile e leggero, per essere trasportato comodamente nei vari tragitti scuola-ufficio-casa.

Il processore a bordo è l’Intel Core-i5 di undicesima generazione, abbinato a 8 GB di RAM espandibile fino a 12 GB e 512 GB di memoria di archiviazione su disco SSD.

Il display LCD misura 15,6 pollici, ha una risoluzione FullHD standard (1.920×1.080 pixel), e nella cornice ospita la webcam HD con due microfoni. Si tratta di uno schermo abbastanza grande da essere comodo per lavorare, senza però ingombrare troppo nella borsa o nello zaino.

Sono disponibili due porte USB 3.2, una porta USB 2.0 e una uscita video HDMI per un monitor esterno. Per la connettività, invece, troviamo il WiFi 5 (in standard 802.11ac), il Bluetooth 5.0 e una porta di rete fisica Ethernet.

La batteria con alimentazione massima di 45 W assicura 9 ore di autonomia, secondo quanto dichiarato dal produttore.

Acer Aspire 3: l’offerta Amazon

Il laptop Acer Aspire 3 da 15 pollici è dunque un buon prodotto tuttofare, che non eccelle in prestazioni ma ha una buona trasportabilità, la giusta potenza per il lavoro e l’intrattenimento quotidiani e, soprattutto, ha un buon prezzo: 699 euro. Grazie all’offerta in corso su Amazon è però possibile pagarlo molto (ma molto) meno: 499 euro (-29%, -200 euro).

Acer Aspire 3 – Display 15,6 pollici – Versione 8/512 GB