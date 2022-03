L'offerta giusta per provare un Chromebook: costa pochissimo

I Chromebook sono un’ottima idea, ma nessuno lo sa. Questi strani computer portatili senza Windows ma con Chrome OS, un altrettanto strano sistema operativo basato su Google Chrome, possono risolvere un sacco di problemi ad un sacco di utenti. Se solo gli utenti si decidessero a provarli!

In molti sono spaventati dal fatto che per usare i Chromebook serve essere sempre connessi a Internet, anche se ciò non è più vero da un bel po’. Un Chromebook, invece, è molto comodo da usare e permette di liberarsi dai temutissimi aggiornamenti di Windows, quelli che il computer deve fare in continuazione e dopo i quali, molto spesso, non funziona meglio di prima. Un modo per approcciarsi ai Chromebook “senza avere paura“, però, c’è: comprarne uno che costa molto poco, ma che abbia lo schermo touch, e usarlo come sostituto del tablet. Chrome OS, infatti, permette di eseguire senza problemi anche le app Android. Dopo aver provato il Chromebook come sostituto del tablet, si potrà iniziare a usarlo anche per moltissimi altri compiti.

Acer Chromebook 311: caratteristiche tecniche

Il Chromebook che costa molto poco di cui stiamo parlando è l’Acer Chromebook 311, in offerta su Amazon. E’ un laptop da 11 pollici, quindi molto piccolo e maneggevole, ed è di Acer, quindi di un brand molto noto.

Come tutti i Chromebook, anche questo ha una configurazione hardware poco potente perché il sistema operativo Chrome OS è una scheggia anche con CPU lente e poca RAM. Su Acer Chromebook 311 troviamo quindi un processore Intel Celeron N4020, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria eMMC.

Con una configurazione del genere Windows 11 neanche si accenderebbe, ma con Chrome OS ci potete lavorare. Fidatevi.

Il display è da 11,6 pollici, con tecnologia LCD IPS e multi-touch, quindi è possibile usare sia il pad che le dita per interagire con questo computer. Oppure, nessuno lo vieta, è possibile anche usare un mouse esterno: la compatibilità hardware delle periferiche con Chrome OS è ormai quasi universale.

Con un dispositivo di questo tipo è possibile scaricare e usare tutte le app per Android che usiamo quotidianamente da smartphone o tablet: funzioneranno senza problemi. Possiamo quindi usare le app di produttività di Microsoft o di Google, il browser Chrome, tutte le app dei social e persino WhatsApp.

Acer Chromebook 311: l’offerta Amazon

Acer Chromebook 311, nella configurazione appena descritta, ha un prezzo di listino di 349 euro che è assolutamente in linea con le caratteristiche tecniche. Ma per molti 350 euro per provare un Chromebook sono troppi.

Va bene, c’è l’offerta Amazon che risolve anche questo problema: Acer Chromebook 311 in sconto cosa 249 euro (-100 euro, -29%). Non vi basta? Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, quindi potete rispedirlo e ricevere il rimborso completo entro 30 giorni in caso di problema.

Acer Chromebook 311 CB311 – Display 11,6 pollici HD IPS Multi-Touch