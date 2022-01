Il monitor estremo è in offerta: mai così economico

Non è raro vedere i dispositivi da gaming utilizzati per il lavoro d’ufficio, in virtù di alcune caratteristiche che li rendono perfetti per migliorare la produttività. È questo il caso, per esempio, dei monitor da gioco che fanno affidamento su un rapporto di forma molto particolare che li rende molto larghi rispetto a quelli classici.

Fra le soluzioni migliori in circolazione, ci sono i monitor da gaming della serie Nitro prodotti da Acer, che garantiscono delle prestazioni ottimali durante la riproduzione dei videogiochi ed emettono poca luce blu. In particolare, oggi vogliamo parlarvi di un’offerta molto interessante che riguarda il modello da 34 pollici, che si trova attualmente su Amazon ad un prezzo davvero esclusivo. Il dispositivo in questione garantisce un multitasking eccezionale, è regolabile in inclinazione ed altezza, ha risoluzione e frequenza di aggiornamento molto elevate ed integra degli altoparlanti per la riproduzione del suono.

Acer Nitro, com’è fatto il monitor da gaming

Fra le sue caratteristiche di punta, Acer Nitro vanta una frequenza di aggiornamento molto elevata di 144 Hz ed uno schermo molto largo, con un rapporto di forma di 21:9. Queste caratteristiche si prestano perfettamente sia al gaming che al lavoro d’ufficio, grazie alla possibilità di adoperare il multitasking intensivo sfruttando l’ampiezza del display lungo la direzione orizzontale.

È dotato di un pannello IPS con diagonale da 34 pollici e risoluzione QHD (3440 x 1440 pixel), che sfrutta la tecnologia AMD FreeSync per dare del suo meglio durante i videogiochi, sincronizzando perfettamente i fotogrammi con la scheda grafica del computer.

Il supporto all’HDR10 migliora il contrasto e la gamma colore, per offrire un’esperienza visiva molto più naturale e realistica. Inoltre, le tecnologie BlueLightShield e Flickerless di Acer riducono l’affaticamento della vista attenuando l’emissione di luce blu.

Per quanto riguarda le interfacce, il monitor Acer Nitro è caratterizzato da DisplayPort 1.4, HDMI, USB e non mancano degli altoparlanti che permettono di fare a meno di dispositivi esterni per la riproduzione dell’audio.

Potete montarlo su una parete o utilizzare il supporto in dotazione che consente di regolare l’inclinazione e l’altezza.

Acer Nitro, l’offerta Amazon

Il monitor da gaming Acer Nitro si trova attualmente in offerta su Amazon ad un prezzo molto vantaggioso. Lo potrete acquistare a soli 499 euro approfittando di uno sconto del 23% rispetto al prezzo normale di 649 euro, risparmiando complessivamente 150 euro.

Il prodotto beneficia del servizio Prime di Amazon, per cui tutti gli abbonati avranno l’opportunità di godere di spedizione gratuita e rapida, con consegna in un paio di giorni al massimo. A questa cifra difficilmente troverete di meglio, sia per quanto riguarda il gaming che per l’ufficio, per cui fateci un pensierino.

Acer Nitro Monitor Gaming FreeSync – Diagonale 34,