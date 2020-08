Apple, nessun iPhone SE 2021: costerebbe troppo

Nonostante iPhone SE 2020, lo smartphone lowcost di Apple, abbia avuto un buon riscontro, molto probabilmente non vedremo un iPhone SE 2021 la prossima primavera. Secondo i rumors, il prezzo sarebbe troppo alto e pertanto Apple potrebbe decidere di lanciare semplicemente una versione 4G di iPhone 12.

Secondo quanto riportato da alcune indiscrezioni, il fatto che Apple si prepari a lanciare in autunno e in ritardo i quattro modelli della serie iPhone 12, implica che la società non procederà al lancio di una loro versione economica la prossima primavera. L’alternativa che resta ad Apple per raggiungere il mercato della fascia media, potrebbe essere quella di non lanciare un iPhone SE 2021, ma piuttosto una versione 4G di iPhone 12. Questa la possibilità che resta alla società secondo l’analista Dan Ives di Wedbush Securities.

iPhone SE 2021, perché non si farà

Proprio per via dei ritardi subiti a causa dell’emergenza coronavirus, progettare e produrre un iPhone SE 2021 sarebbe troppo costoso. Piuttosto Apple potrebbe adattare l’iPhone 12 a una variante 4G, con un abbassamento del prezzo di vendita dato proprio dalla scelta della connessione. Al contrario l’iPhone SE 2020, le cui caratteristiche sono ancora top, potrebbe essere tenuto in commercio per due anni. Per questo motivo, sarà più probabile attendere una nuova versione dell’iPhone SE non prima del 2022.

Anche se i nuovi iPhone 12 che supportano la connettività 5G non arriveranno prima di ottobre, ormai sappiamo già molto sulle loro caratteristiche e sui loro prezzi di lancio grazie ai vari rumors in circolazione. Il modello base di iPhone 12 dal display da 5.4 pollici sarà venduto a partire da 649 dollari, contro i 999 dollari di partenza del prezzo delle versioni iPhone 12 Pro. Abbattendo le spese di ricerca e progettazione del nuovo dispositivo, ma creando solo una variante degli smartphone Apple in arrivo, il costo sarà contenuto sia per la società che per gli utenti finali, rimanendo probabilmente sotto i 500 euro, come per iPhone SE 2020.