Adesso YouTube ti dice quando devi andare a letto

Con sempre più contenuti presenti su YouTube, e sempre più notifiche che ci avvertono quando vengono pubblicati, la piattaforma video di Google rischia di causare dipendenza. Quante volte, la sera prima di coricarci, abbiamo aperto l’app con l’intenzione di vedere un solo video e poi ci siamo trovati, decine di minuti dopo, ancora con lo smartphone in mano a guardare tutt’altro?

Nell’ottica di migliorare il “benessere digitale” dei suoi utenti, a breve YouTube ci avvertirà quando è il caso di smettere di guardare video e, soprattutto, quando è ora di andare a dormire. YouTube ha infatti annunciato una nuova funzionalità, chiamata “bedtime reminders“, cioè le notifiche che ci ricordano quando è ora di smettere di usare l’app e di andare a letto. Non sono ancora disponibili sulle app italiane, ma non dovrebbe passare molto prima di vederle anche in Italia. Già nel 2018 YouTube aveva introdotto una funzionalità simile ma più “generica“, chiamata in italiano “Ricordami di fare una pausa“. Secondo Google tramite questa funzione sono state inviate, dal 2018 ad oggi, ben 3 miliardi di notifiche agli utenti per invitarli a chiudere l’app e fare altro.

Bedtime reminders: come funzionano

Le precedenti notifiche, che restano ancora disponibili, ci dicevano di prendere una pausa ogni tot minuti di visualizzazione (impostabili dall’utente). I promemoria prima di andare a letto, invece, funzionano diversamente: dobbiamo impostare un orario fisso al quale ci verrà inviata una notifica, scegliendo se l’app debba attendere la fine della visualizzazione del video prima di mostrarcela. Naturalmente potremo posticipare o ignorare la notifica, come un normale promemoria. I promemoria prima di andare a letto saranno disponibili su tutte le app iOS e Android, ma non sulla versione Web di YouTube.

Promemoria prima di andare a letto: come impostarli

Per impostare un promemoria che ci dica che è ora di andare a dormire dovremo aprire l’app di YouTube, fare tap sul nostro profilo in alto a destra e scegliere “Durata di visualizzazione“. Qui già troviamo il toggle per impostare le notifiche generiche per fare una pausa e sempre qui troveremo anche quelle per andare a letto. Potremo quindi usare questa schermata per impostare l’orario e le opzioni relative a questa nuova funzionalità per il benessere digitale. Il roll out di questa funzionalità è già in corso per le app in lingua inglese e, a breve, interesserà anche quelle in lingua italiana.