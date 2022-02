Adventures in English with Cambridge, videogioco per insegnare l’inglese ai ragazzi, è ora acquistabile sul Marketplace Minecraft

Si chiama Adventures in English with Cambridge, il videogioco ideato dagli esperti di apprendimento delle lingue e valutazione dell’Università di Cambridge insieme a Minecraft e Microsoft. Il gioco è ora disponibile sulla piattaforma Marketplace Minecraft, dopo un primo lancio a settembre 2021, dedicato ai centri linguistici, scuole e utenti Microsoft.

La prima versione era stata resa disponibile solo per centri linguistici, scuole e utenti Microsoft. In seguito al grande successo infatti il team ha scelto di raggiungere un pubblico ancora più vasto. Non a caso, alla fine del 2021, Adventures in English with Cambridge ha trionfato ai Reimagine Education Awards. Il videogioco si è aggiudicato l’oro nella categoria K12 del prestigioso programma di premi per educational innovators.

L’importanza dell’inglese

La lingua inglese al giorno d’oggi è fondamentale, non solo per incrementare la propria cultura, ma anche per affrontare la vita quotidiana e il mondo del lavoro. L’inglese inoltre è la lingua del web e riuscire a comprenderlo al meglio significa aver la possibilità di tenersi sempre aggiornati sul mondo. Dal punto di vista professionale e culturale dunque questa lingua è un aspetto chiave che spalanca le porte ad infinite possibilità.

Un videogioco innovativo per imparare l’inglese

Adventures in English with Cambridge è disponibile per ogni dispositivo – desktop, tablet e smartphone – ed è il primo gioco educativo disponibile nel Marketplace di Minecraft. “Considerato il sempre maggior numero di giocatori e famiglie che su Minecraft, per giocare, scaricano le mappe educative, siamo entusiasti di offrire all’ampia comunità di Minecraft questo nuovo contenuto di alto livello dedicato all’apprendimento della lingua inglese – ha spiegato Allison Matthews, capo di Minecraft Education -. Questo mondo permette di immergersi totalmente nella lingua inglese, superando l’aula scolastica, il tutto in una magica libreria Minecraft piena di minigiochi e in compagnia di un magico aiutante. I giocatori di tutto il mondo lo adoreranno".

Fonte foto: Cambridge

Un team con un grande obiettivo

Con grande entusiasmo e talento, il team di Cambridge ha lavorato al nuovo mondo Minecraft. Un lavoro di squadra in cui sono stati coinvolti gli stessi esperti che realizzano i test per le celebri Cambridge English Qualifications. “Adventures in English with Cambridge è stato realizzato all’interno del mondo Minecraft per aiutare i bambini e i ragazzi a imparare l’inglese mentre si divertono con un gioco che amano – ha raccontato Belinda Cerdá, Head of Digital Partnerships di Cambridge Assessment English -. I ragazzi che esplorano questo nuovo mondo potranno così esercitare il loro inglese mentre si divertono e iniziano un’avventura di apprendimento che non dimenticheranno mai".

Il gioco è dedicato ai giocatori di tutte le età che vogliono intraprendere (oppure hanno iniziato) un percorso di apprendimento della lingua inglese. Al suo interno si possono trovare sfide e puzzle utili per sviluppare le competenze linguistche e creative di bambini e ragazzi. Un modo divertente, immersivo e interattivo per imparare un nuovo idioma. Partendo da un livello base, viene posta l’attenzione sullo sviluppo del vocabolario e delle capacità comunicative.

Adventures in English with Cambridge si può acquistare su Minecraft Marketplace a 830 Minecoins (circa 4.50 euro) ed è disponibile per Pc, Mac, PlayStation, Xbox, Nintendo switch, su dispositivi iOS e Android.

Contenuto offerto da Adventures in English with Cambridge.