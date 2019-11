Aggiornamento WhatsApp: nuove emoji e modalità notte in arrivo

5 Novembre 2019 - WhatsApp cambia. Aggiornamento dopo aggiornamento, gli sviluppatori della piattaforma di messaggistica più utilizzata al mondo continuano ad aggiungere nuove funzionalità o modificare l’interfaccia utente dell’app, in modo da facilitarne ulteriormente l’utilizzo.

In queste settimane, in particolare, dalle parti di Menlo Park sembrano ormai sempre più concetrati sulla modalità notte – o dark mode che dir si voglia – che dovrebbe essere ormai in dirittura d’arrivo. Di dark mode su WhatsApp, infatti, se ne parla ormai da mesi, tra annunci, inserimento in varie versioni beta e successivi (e misteriosi) ritiri. Ora, però, l’arrivo della modalità notte sembra essere questione di giorni, o settimane al massimo. Comunque, secondo i soliti ben informati, la modalità scura è stata perfezionata ed è ormai cosa fatta e non resta che attendere che venga rilasciata ufficialmente.

WhatsApp Dark Mode, le ultime novità

A fornire nuove informazioni sullo stato dello sviluppo della modalità notte è il profilo Twitter “WABetaInfo”, specializzato nello studio e nell’analisi delle versioni beta della piattaforma di messaggistica. Nella versione 2.19.297, rilasciata attraverso i canali del Google Play Beta Program, sono stati rifiniti alcuni dettagli grafici e modificati alcuni elementi dell’interfaccia. Insomma, in questo caso la modalità scura è passata sotto le sapienti mani dei designer WhatsApp, che sembrano ormai aver definito l’aspetto generale della nuova modalità e stanno solo apportando gli ultimi ritocchi.

In particolare, è stata completamente rivista e ridisegnata la schermata iniziale dell’app e corretti alcuni dettagli del “fumetto” con il quale WhatsApp avvisa della crittografia applicata alle varie conversazioni. I grafici hanno ridisegnato il lucchetto, in modo da renderlo più in linea con i colori della modalità scura.

WhatsApp, arrivano le nuove emoji

Con il prossimo aggiornamento ufficiale, invece, la galleria delle emoji di WhatsApp dovrebbe arricchirsi con una nuova “infornata” di faccine personalizzate. Evidentemente, sono state integrate nel codice sorgente della piattaforma di messaggistica le direttive dell’Unicode 12 e, con esse, le nuove 230 emoji introdotte ufficialmente qualche settimana fa.

Scorrendo la galleria delle emoj di Whatsapp, dunque, si possono trovare nuove faccine dedicate alle coppie omosessuali, alle persone con disabilità, al cibo e alcuni giochi a tema WhatsApp.