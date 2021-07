Aggiungere Giga alla propria offerta: come fare

Oggi è praticamente impossibile pensare a un’offerta per il mobile senza Giga: la connessione a Internet è diventata un’esigenza fondamentale da parte degli utenti, soprattutto in un periodo storico in cui restare connessi è il modo migliore per non rimanere isolati.

I bisogni dei consumatori hanno portato gli operatori di telefonia mobile, negli ultimi anni, a modellare le tariffe per il mobile proponendo piani con bundle di minuti, messaggi e Giga, che includono un numero di Giga sempre maggiore.

Quali sono le soluzioni che permettono di aggiungere Giga alla propria offerta nel momento in cui si esaurisce il traffico mensile del quale si dispone? Vediamo di seguito quali sono le soluzioni da sfruttare.

Aggiungere GIGA con TIM

TIM dà la possibilità ai propri clienti di continuare a navigare ricaricando i propri Giga con una serie di offerte.

In particolare, si potrà scegliere tra:

Giga extra , con la quale avere 6 Giga ogni mese al costo di 5,99 euro;

Giga week , con la quale avere 10 Giga per 7 giorni al costo di 4,99 euro;

Giga day, con la quale si potranno avere 10 Giga per 1 giorno al costo di 1,99 euro.

Per attivare l’offerta su m.tim.it, si dovrà cliccare direttamente sul pulsante Attiva. Se si sta navigando con la propria SIM Consumer TIM su rete TIM si potrà accedere direttamente all’attivazione effettuando il login.

Se si sta, invece, navigando in modalità Wi-Fi e non è stato ancora effettuato il login, si dovranno inserire le proprie credenziali con le quali accedere all’Area Clienti del sito TIM versione classica.

In generale, si ricorda che nel momento in cui si finiscono i Giga con l’operatore TIM sarà possibile continuare a navigare al costo di 1,90 euro ogni 200 Mega, fino a un massimo di 1 Giga. Superata questa soglia, il traffico dati si bloccherà in automatico fino al rinnovo successivo.

Giga Extra con Vodafone

Anche con Vodafone si potranno aggiungere Giga extra alla propria offerta. Nello specifico, sarà possibile scegliere:

di aggiungere 5 Giga al costo di 10 euro al mese;

di aggiungere 15 Giga al costo di 15 euro al mese;

di aggiungere 30 Giga al costo di 30 euro al mese.

Attivando questi pacchetti aggiuntivi si potrà navigare alla velocità del 4G e ricevere anche Giga doppi nel caso in cui si abbia una tariffa base o un abbonamento Relax/Red. L’offerta è valida anche negli altri Paesi Ue, nei quali sarà possibile navigare in roaming con i servizi inclusi nella propria tariffa.

Come succede anche nel caso di altri operatori, nel momento in cui si terminano i Giga inclusi nel proprio abbonamento si potrà continuare a navigare: si avrà, infatti, a propria disposizione 1 Giga di riserva per continuare a navigare al costo di 2 euro ogni 200 Mega, fino al rinnovo dell’offerta.

Nel momento in cui si terminerà anche il Giga di riserva, la connessione si bloccherà, ma sarà comunque possibile aggiungere altri Giga direttamente dal sito dell’operatore, o utilizzando l’app My Vodafone.

Le offerte con Giga illimitati

Uno dei trend che si è diffuso particolarmente nel corso dell’ultimo anno è quello nel quale attivando una promozione Internet casa si avrà anche la possibilità di avere una SIM mobile con Giga illimitati a costi davvero molto contenuti o gratuitamente.

Tra gli operatori che propongono questa tipologia di pacchetto ci sono, per esempio, WINDTRE, la cui Super Fibra ha un costo mensile di 24,99 euro e comprende:

la fibra illimitata fino a 1 Giga in download;

le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

12 mesi di Amazon Prime Video;

il modem Wi-Fi di ultima generazione;

Unlimited Special, con il quale attivare una SIM, al costo di 9,99 euro al mese, che comprende minuti e Giga senza limiti.

Vodafone Family Plan è una promozione Internet casa che potrà essere attivata al costo di 39,90 euro al mese e nella quale sono inclusi:

la spedizione gratuita e l’assenza di vincoli di durata;

Internet fino a 2.5 Giga in download;

il modem Wifi 6 con Wi-Fi Optimizer;

le chiamate da telefono fisso illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

una SIM 5G con Giga, minuti e SMS illimitati ;

la possibilità di aggiungere Vodafone TV Sport Plus e NOW Sport o Vodafone TV Intrattenimento e NOW Entertainment con uno sconto sulla rete fissa per i primi 12 mesi.

Attivando la Super Fibra di TIM, disponibile al costo fisso mensile di 29,90 euro al mese, si potrà avere accesso a TIM UNICA: in questo modo si potranno avere Giga illimitati per le SIM di tutta la famiglia, fino a un massimo di 6 numeri.