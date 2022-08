AirPods Max: lo sconto migliore, colore per colore

Tra i passatempi preferiti dell’estate, indubbiamente, in cima alle preferenze possiamo annoverare l’ascolto della musica. E tra gli amanti di brani musicali pop o più sofisticati, ci sono due scuole di pensiero che dividono nettamente le preferenze di ascolto: con cuffie in-ear, ossia gli auricolari che vanno inseriti dentro l’orecchio, o con le cuffie over-ear, ossia le cuffie a padiglione e archetto, appoggiate sulle orecchie.

Dobbiamo dire che i secondi, ossia coloro che preferiscono l’ascolto di musica (ma anche dell’audio di un film o di una serie TV) tramite le cuffie over-ear hanno la possibilità, grazie all’offerta in corso di Amazon, di concludere anche un buon affare. Infatti le cuffie AirPods Max di Apple, presentate nel 2020, ma con una tecnologia assolutamente allineata anche ai nostri giorni, sono vendute con uno sconto interessante che consente anche la scelta del colore preferito tra Argento, Argento siderale, Celeste, Rosa e Verde. L’unico colore delle cuffie che non è incluso nello sconto è l’intramontabile Grigio siderale, ossia il nero, poiché è richiestissimo e dunque, al momento resta ancora bloccato a prezzo di listino di 629 euro.

Apple AirPods Max: caratteristiche tecniche

Le cuffie Airpods Max sono l’unico modello over-ear del marchio di Cupertino. Sono dotate di un driver dinamico progettato direttamente da Apple e di quattro sensori in ogni padigliore: ottico, di posizione, di rilevamento della custodia e accelerometro. In più, nel solo padiglione sinistro, c’è anche un giroscopio.

Tutti questi sensori servono per permettere all’utente di usare le gesture e al software Apple di rilevare quando le cuffie sono riposte nella custodia o sono in uso. In più, grazie al doppio chip H1 (uno per padiglione), al sensore di posizione, all’acelerometro e al giroscopio è anche possibile usare il famoso audio spaziale di Apple.

Le Apple AirPods Max sono dotate di un raffinato algoritmo di cancellazione attiva del rumore (ANC) e della modalità trasparenza, grazie alla presenza di ben 9 microfoni integrati.

Apple AirPods Max: l’offerta Amazon

L’alta qualità di Apple ha un costo altrettanto alto: infatti, il prezzo di partenza delle AirPods Max è di oltre 629 euro. Ma oggi su Amazon è possibile acquistarle scontate in base alla colorazione.

Le AirPods Max colore argento siderale hanno un prezzo di listino di 526 euro, ma grazie allo sconto Amazon del 6% oggi è possibile pagarle 496,51 euro (-28,89, -6%).

AirPods Max Grigio sideraleno-description Cuffie wireless

Microfono integrato

Controllo del volume rotante

20 ore di autonomia

Sistema operativo Mac supportato e sistema operativo mobile supportato iOS

Per chi invece è orientato ai colori pastello, le AirPods Max nel colore celeste sono proposte con uno sconto del 14% che porta il prezzo finale a 540,62 euro (-88,38 euro, -14%).

AirPods Max colore celesteno-description Driver dinamico progettato da Apple per un suono ad alta fedeltà

Cancellazione attiva del rumore per bloccare i rumori esterni e immergerti totalmente nella musica

Modalità Trasparenza per ascoltare il mondo intorno a te

Audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa, per un effetto surround da cinema

Audio computazionale che combina un design acustico unico con il chip H1 e il software Apple per creare un’esperienza di ascolto rivoluzionaria

Stessa scontistica anche per le AirPods Max color argento, il cui prezzo finale è di 540,62 euro (-88,38 euro, -14%).

Le AirPods Max colore verde menta sono scontate del 10% sul prezzo di listino di 629 euro, il che porta il prezzo dell’offerta Amazon di oggi a 568,98 euro (-60,02 euro, -10%).

Infine, il colore delle cuffie che oggi è maggiormente scontato: le Airpods Max colore rosa possono essere acquistate con un sostanzioso sconto a 439,99 euro (-189,01 euro, -30%).

