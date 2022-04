AirPods Max: questi due colori ora costano pochissimo

Chi ama ascoltare la musica ed è un fan del brand Apple, allora ha solo due parole in mente: AirPods Max. Purtroppo, però, sono più le persone che hanno le AirPods Max mente che non quelle che ce le hanno alle orecchie e il motivo è presto detto: un prezzo di listino di “appena" 629 euro.

Non spetta a noi dire se 629 euro sia il prezzo giusto per le AirPods Max, oppure se siano troppi. Quello che è certo, però, è che 629 euro sono troppi per la maggior parte dei portafogli. Nessuno discute la qualità di queste cuffie: ottimi materiali, funzioni evolute (come l’audio spaziale), un design decisamente vistoso che, probabilmente, solo un prodotto Apple potrebbe permettersi. Tanto audace che, diciamo la verità, alcuni colori sono “per pochi“: bianco e nero sono indossabili da tutti, il verde così così, mentre le AirPods Max celesti e rosa sono un po’ troppo sgargianti per molti potenziali acquirenti. Forse è proprio per questo che entrambi i colori, al momento, sono in forte sconto su Amazon.

AirPods Max: caratteristiche tecniche

Prima di scoprire quanto costano, con lo sconto, le AirPods Max nei due colori in questione ricordiamo che queste cuffie hanno un driver dinamico progettato direttamente da Apple per lavorare in sinergia al chip Apple H1, che si occupa della cancellazione attiva del rumore (ANC) della gestione della modalità trasparenza, dell’audio spaziale e di tutte le ottimizzazioni che rendono migliore il suono emesso dalle AirPods Max.

Ricordiamo anche che le AirPods Max sono cuffie sovraurali, cioè “a padiglione“: coprono completamente le orecchie, non si tratta di cuffiette che entrano nel canale uditivo. Sono cuffie wireless, con 20 ore di autonomia dichiarata e integrano anche l’elettronica per gestire l’assistente digitale Apple Siri.

Le cuffie si adattano a tre taglie di testa, pesano 384 grammi e sono dotate di sensore ottico che dice all’elettronica quando le cuffie sono indossate e quando non lo sono. In ogni padiglione, poi, è incluso anche un sensore di posizione, uno di rilevamento della custodia, un accelerometro e un giroscopio.

AirPods Max: l’offerta Amazon

Dalla lettura anche veloce della scheda tecnica, quindi, emerge chiaramente che le AirPods Max sono cuffie premium, con caratteristiche evolute e che il prezzo elevato è almeno in parte giustificato dai contenuti tecnici.

Ma 629 euro sono veramente tanti per un paio di cuffie e, di conseguenza, è il caso di valutare l’opzione dell’acquisto a prezzo molto scontato di AirPods Max rosa o celeste che, al momento, sono in fortissimo sconto al prezzo di 419 euro (-209 euro, -33%). Se non abbiamo problemi di colore, o se banalmente le dobbiamo usare solo a casa, a questo prezzo vanno prese al volo.

Apple AirPods Max – Celeste

Apple AirPods Max – Rosa