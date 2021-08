AirPods Pro 2 in arrivo: le AirPods Pro scendono di prezzo

Le AirPods Pro sono state presentate da Apple il 28 ottobre 2019 e, nel giro di pochi mesi, hanno dominato la fascia alta delle cuffiette wireless Bluetooth. Ma, a quasi due anni dal lancio del primo modello, non è arrivato ancora il secondo. Forse ci siamo e lo si può ipotizzare anche dal recente crollo del prezzo delle AirPods Pro attuali, che secondo alcuni è legato all’imminente arrivo della seconda generazione.

Da moltissimi mesi diversi analisti e “leaker" profetizzano l’arrivo del nuovo modello: prima si parlava di fine 2020, ad un anno quasi esatto dal lancio delle AirPods originali, poi si è parlato di primavera 2021, ma all’evento “Spring Loaded" di Apple le AirPods 2 non si sono viste. Ora i rumor si dividono esattamente in due: c’è chi parla di inizio 2022, forse per non rischiare l’ennesima previsione sbagliata, e chi al contrario è convinto che le nuove AirPods 2 arriveranno insieme ad iPhone 13, cioè a settembre. Ipotesi non da scartare, visto che iPhone 13 non sarà una rivoluzione e Apple potrebbe aver bisogno di un ulteriore prodotto per scaldare la platea dei fan. Nel frattempo, però, chi ha delle AirPods Pro in magazzino sta cercando di venderle prima possibile: su Amazon sono in sconto di quasi il 30%.

AirPods Pro: la generazione attuale

Le AirPods Pro oggi in commercio hanno già quasi due anni sulle spalle, ma non li dimostrano più di tanto: restano delle ottime cuffiette wireless con riduzione attiva del rumore (ANC) e, secondo molti, sono ancora le migliori disponibili.

Si tratta di cuffiette in-ear, quindi entrano nell’orecchio e lo sigillano completamente anche grazie a dei gommini in silicone disponibili in tre taglie. Le AirPods Pro danno indubbiamente il meglio quando accoppiate ad un iPhone o iPad, grazie al quale possono attivare tutte le loro funzioni avanzate (funzionano anche con Android, ma non al 100%).

Hanno una ottima cancellazione del rumore, la modalità trasparenza, il chip H1 che gestisce i vari algoritmi di miglioramento del suono (audio spaziale compreso). Dialogano perfettamente con l’assistente vocale degli iPhone, Siri, e si possono comandare tramite la superficie touch e i sensori ottici, con le gesture.

Ottima la batteria e, quindi, l’autonomia: 4,5 ore di ascolto, oltre 24 ore con la custodia di ricarica wireless. Infine, sono resistenti all’acqua e al sudore.

AirPods Pro: quanto costano oggi

Il prezzo di listino delle AirPods Pro è di 279 euro. Quando questo modello è uscito sembrava un prezzo alto, poi sono arrivate le cuffiette di molti concorrenti con prezzi simili e si è capito che, per offrire queste caratteristiche, non si può scendere troppo con il prezzo senza sacrificare la qualità.

E’ invece possibile praticare degli sconti, anche corposi, per brevi periodi. E’ già successo in passato e sta succedendo di nuovo: su Amazon le AirPods Pro sono in vendita adesso a 199.99 euro (-79 euro, -28%).

AirPods Pro – Cuffiette True Wireless con riduzione attiva del rumore – Modello 2019