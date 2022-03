AirPods Pro in offerta al minimo storico: a questo prezzo sono un best buy

Le migliori cuffie Bluetooth in-ear di Apple sono tornate al miglior prezzo di sempre. Oggi, infatti, troviamo le AirPods Pro, uno degli ultimi modelli lanciati dall’azienda di Cupertino, in super offerta su Amazon a un prezzo di 189€, ben il 32% in meno rispetto a quello di listino. Si tratta di un super sconto per un prodotto Apple: solitamente li troviamo in promozione con degli sconti che arrivano al massimo al 12-15% (solo in alcuni casi particolari arrivano al 22%), ma il 32% in meno è davvero una cifra notevole. E per questo motivo bisogna approfittarne immediatamente, prima che l’offerta finisca.

Cosa hanno di speciale le AirPods Pro rispetto agli altri modelli dell’azienda di Cupertino? E perché hanno un prezzo di listino così elevato? La risposta a queste due domande è molto semplice: hanno componenti che non si erano mai visti su delle cuffie Apple. E anche il design è stato completamente rivisto per offrire il massimo del comfort e anche il massimo della qualità audio. Inoltre, le AirPods Pro hanno anche la funzione per la cancellazione attiva del rumore che ti fa completamente immergere nella musica (da utilizzare quando siamo in casa e non rischiamo di andare a sbattere contro qualche ostacolo). Insomma, il meglio di quanto ci offre la tecnologia lo ritroviamo all’interno di questi auricolari Bluetooth, che ormai sono diventati uno standard da seguire per l’intero settore.

AirPods Pro: la scheda tecnica

L’aggettivo Pro è quanto mai azzeccato per queste cuffie Apple. Le AirPods, infatti, hanno delle caratteristiche che solitamente non si trovano nelle cuffie che utilizziamo tutti i giorni e assicurano una qualità del suono veramente elevata.

Per questi auricolari Apple ha utilizzato le migliori tecnologie e le migliori componenti che possa offrire il mercato. Un esempio? La cancellazione attiva del rumore che non troviamo in altre cuffie in-ear dell’azienda dei Cupertino. Grazie alla cancellazione attiva del rumore possiamo ascoltare la nostra musica preferita senza essere disturbati da rumori provenienti dall’esterno. Questa tecnologia si regola automaticamente per creare un audio avvolgente e per offrirti la possibilità di concentrarti esclusivamente sul suono. Per chi, invece, vuole ascoltare i rumori ambientali, è disponibile la modalità Trasparenza: basta un semplice tap sulle cuffie per attivarla. In questo modo sarà possibile parlare con le persone che ci troviamo davanti senza dover togliere le cuffie dalle nostre orecchie.

Nuovo è anche il design, studiato appositamente per offrire il massimo comfort: grazie ai diversi cuscinetti presenti in confezione si adattano alla perfezione alla conformazione dell’orecchio. Non mancano alcune funzionalità che troviamo nelle cuffie Apple di fascia inferiore. Stiamo parlando dell’equalizzazione adattiva che regola la musica in base alla forma dell’orecchio e dell’audio spaziale che dispone fedelmente i suoni in basi alla posizione della nostra testa. Consigliatissima quando si tratta di vedere film e serie TV.

Sono resistenti al sudore e all’acqua. Grazie alla custodia di ricarica, assicurano un’autonomia fino a 24 ore.

AirPods Pro in offerta al minimo storico: prezzo e sconto

Le AirPods Pro sono tornate al minimo storico su Amazon: oggi sono in offerta a un prezzo di 189€, con uno sconto del 32% rispetto a quello di listino. Acquistandole si risparmiano 90€. E c’è anche la possibilità di pagarle a rate a tasso zero: 5 rate da 37,80€ al mese. Le cuffie vengono vendute e spedite direttamente da Amazon e la consegna per gli utenti Prime è gratuita e prevista nel giro di pochissimi giorni. Come per la maggior parte dei prodotti venduti sulla piattaforma di e-commerce per il reso ci sono ben 30 giorni di tempo.

