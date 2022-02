AirPods Pro di nuovo al minimo storico con uno sconto incredibile

Trovare un dispositivo Apple in offerta con uno sconto di ben il 32% non è una cosa di tutti i giorni. Anzi, tutt’altro. Per questo motivo, nelle poche volte che capita bisogna essere super veloci nell’approfittarne. Stiamo parlando dell’offerta bomba che riguarda le AirPods Pro, disponibili su Amazon a un prezzo di 189€, con uno sconto di 90€ sul prezzo di listino. E le si può pagare anche a rate a tasso zero. Le cuffie Bluetooth di Amazon sono molto richieste nelle ultime ore; quindi, l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro.

Le AirPods Pro sono gli auricolari in-ear premium dell’azienda di Cupertino e integrano le migliori tecnologie del momento. Come già successo con la prima generazione di AirPods, con questo modelli Pro si fa un ulteriore salto in avanti, portando funzionalità e componenti riservati a cuffie professionali in un prodotto destinato alla massa. Audio spaziale, modalità trasparenza, EQ adattiva che calibra la musica in base alla forma dell’orecchio sono solamente alcune delle cose che troviamo sulle AirPods Pro.

Cuffie AirPods Pro, le caratteristiche tecniche

Come già fatto con gli smartphone con il modello Pro, anche le AirPods Pro si posizionano su una fascia premium, dedicata ai dispositivi con tecnologie avanzate. Rispetto alle AirPods “base" questo modello ha un nuovo design che si adatta meglio alla forma dell’orecchio e che assicura un comfort maggiore. E nella confezione sono disponibili anche tre diverse taglie di cuscinetti in silicone in base alle necessità della persona.

Una delle caratteristiche migliori delle AirPods Pro è la cancellazione attiva del rumore che si adatta alla forma dell’orecchio ed elimina qualsiasi suono proveniente dall’esterno. Una modalità da utilizzare quando ci si vuole immergere completamente nell’ascolto della propria musica preferita. Se invece si vuole ascoltare quello che accade intorno a noi, si può attivare la modalità Trasparenza, molto utile soprattutto se stiamo camminando per la città e dobbiamo fare attenzione al traffico e agli altri pedoni.

La qualità dell’audio è di livello altissimo, grazie a chip e driver sviluppati direttamente da Apple. L’equalizzazione adattiva regola la musica in base alla forma dell’orecchio, mentre l’audio spaziale regala un suono tridimensionale, simile a quello che ascoltiamo al cinema. Inutile dire che anche le chiamate sono perfette, con la propria voce che arriva sempre chiara e limpida al destinatario. L’accoppiamento con i dispositivi Apple è praticamente immediato, ma anche con gli smartphone Android è veloce. Sul fronte dell’autonomia, invece, le AirPods Pro assicurano fino a 24 ore di utilizzo con la custodia di ricarica MagSafe. Infine, c’è l’integrazione con Siri: basta pronunciare il suo nome per avere l’aiuto dell’assistente vocale.

Cuffie AirPods Pro in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Gli auricolari Bluetooth AirPods Pro sono in offerta su Amazon a un prezzo di 189€, con uno sconto di ben il 32% su quello di listino. Acquistandole oggi si risparmiano 90€, una cifra considerevole. SI tratta di un’offerta da non farsi scappare: difficilmente si vedono dispositivi Apple in offerta con sconti così elevati. Inoltre, c’è la possibilità di pagarle a rate a tasso zero: 5 rate da 37,80€ al mese. Il prodotto viene spedito e venduto da Amazon.

