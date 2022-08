Le Airpods Pro sono di nuovo in offerta: quanto costano ora

Le Apple AirPods Pro (con ricarica MagSafe) sono cuffiette true wireless in grado di assicurare suoni cristallini, in un continuo adattamento alle esigenze di chi le indossa. Rappresentano uno dei dispositivi di Apple che più ha avuto successo e, per chi non le ha ancora, potrebbe essere il momento giusto per acquistarle.

Sul mercato da ottobre del 2019, le AirPods Pro di prima generazione si servono di tecnologie molto avanzate e uniche per assicurare all’utente un’esperienza d’ascolto (sia della musica che delle chiamate telefoniche) senza precedenti. Versatili, comodi da indossare e straordinariamente prestazionali, gli auricolari del colosso di Cupertino sono di nuovo in offerta su Amazon ad un prezzo molto conveniente. Infatti, la promozione dedicata ai device della Mela offre uno sconto del 23% sul prezzo di listino, che fa scendere vertiginosamente il costo finale per l’acquirente. Ora, quindi, potrebbe essere il momento giusto per farci un pensierino.

AirPods Pro: caratteristiche tecniche

Le AirPods Pro dell’azienda di Cupertino sono ottimi auricolari wireless con riduzione attiva del rumore (ANC). Cuffiette in-ear (entrano nell’orecchio e lo tappano del tutto, grazie ai gommini in silicone disponibili in tre dimensioni), le AirPods Pro associati ad un iPhone o iPad riescono ad offrire il massimo delle loro potenzialità e rendere attive tutte le funzioni avanzate disponibili. Ottima la resa anche se si dispone di un dispositivo Android.

Ovviamente, questi device di Apple assicurano una eccellente cancellazione del rumore, oltre alla modalità trasparenza (basterà premere i sensori di pressione sul lato delle cuffiette per rendere non attiva la cancellazione del rumore e ascoltare rumori e voci che circondano l’utente), mentre il processore H1 si occupa di elaborare i diversi algoritmi di ottimizzazione del suono (e anche l’audio spaziale).

Le AirPods Pro si interfacciano con molta fluidità con l’assistente vocale dei melafonini (Siri), e l’utente può comandarli con le gesture attraverso l’area touch e i sensori ottici.

Per quanto riguarda l’autonomia, gli indossabili della Mela garantiscono 4,5 ore di ascolto e più di 24 ore con la custodia di ricarica wireless (MagSafe). Ovviamente, le AirPods Pro sono resistenti all’acqua e al sudore.

AirPods Pro: l’offerta di Amazon

Il prezzo di listino delle Apple AirPods Pro è di 279 euro, ma grazie ad una promozione speciale è possibile acquistarle su Amazon ad un costo realmente inferiore. Infatti, ora le cuffiette del colosso di Cupertino costano 214,90 euro (-23%, -64,10 euro).

Il dispositivo è disponibile da subito e per la consegna non è necessario attendere molto, dato che è venduto e spedito direttamente da Amazon. Inoltre, per il reso l’utente ha a disposizione ben 30 giorni di tempo. Le AirPods Pro in sconto su Amazon sono, inoltre, dotate della custodia di ricarica MagSafe.

