AirPods in offerta al minimo storico: la miglior offerta di oggi

Non solo iPhone 14: nell’ultimo grande evento organizzato da Apple sono state presentate anche le nuove cuffie Apple AirPods Pro di seconda generazione. E come capita spesso in questi casi, con l’arrivo sul mercato di un nuovo modello, quelli più "vecchi" scendono di prezzo. Ed è per questo motivo che oggi su Amazon troviamo le Apple AirPods di terza generazione in offerta al minimo storico grazie allo sconto del 20%. Non ci dobbiamo meravigliare per uno sconto così contenuto: si tratta sempre di un dispositivo Apple e sono state lanciate sul mercato da non moltissimo tempo e integrano componenti di ottima qualità.

Con le AirPods di terza generazione l’azienda di Cupertino ha fatto un ulteriore salto in avanti, dotando le sue cuffiette di tecnologie di ultimissima generazione. Come ad esempio l’audio spaziale e l’EQ adattiva che permettono di ascoltare al meglio qualsiasi suono. Caratteristiche che fanno felici gli audiofili, ma anche i semplici appassionati di musica. Inoltre, sono anche resistenti al sudore e all’acqua e le si possono utilizzare quando ci si allena all’aperto. Come capita spesso con le cuffie Apple, l’offerta potrebbe terminare da un momento all’altro e per questo motivo vi consigliamo di approfittarne il prima possibile.

AirPods di terza generazione: le caratteristiche tecniche

Le AirPods di terza generazione integrano le migliori tecnologie audio sviluppate da Apple negli ultimi anni, assicurando un suono ottimo in qualsiasi situazione. Il merito è soprattutto dell’audio spaziale e dell’equalizzazione adattiva. L’audio spaziale permette di immergersi direttamente nel suono: le AirPods rilevano dinamicamente la posizione della testa e offrono un’esperienza d’ascolto tridimensionale. Con film e serie TV l’effetto è davvero notevole. L’EQ adattiva, invece, calibra automaticamente la musica in base alla forma del proprio orecchio e calibra le frequenze basse e medie in base ai propri gusti.

Passando alle caratteristiche un po’ più tecniche, troviamo un driver dinamico progettato appositamente per questo modello e che assicura dei bassi di altissimo livello. Le AirPods di terza generazione sono pensate anche per coloro che passano molto tempo al telefono: grazie alla presenza di un microfono rivestito di una speciale rete acustica i rumori del vento sono ridotti al minimo, in modo da garantire una voce chiara e limpida. E lo stesso accade anche per le videochiamate su FaceTime.

Grazie alla certificazione IPX4 le cuffie sono anche resistenti al sudore e all’acqua, in modo da poterle utilizzare durante l’attività fisica. Rispetto ai modelli precedenti Apple ha cambiato anche il design, rendendolo più affusolato e più aderente alla forma dell’orecchio. Chiudiamo con la batteria: grazie alla custodia di ricarica hanno un’autonomia fino a 30 ore.

Apple AirPods in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo le cuffie Bluetooth Apple AirPods di terza generazione in offerta a un prezzo di 169€, con uno sconto di ben il 20% rispetto a quello di listino. Per gli auricolari top di gamma si tratta del minimo storico dell’ultimo periodo. C’è anche la possibilità di pagarli a rate a tasso zero: 5 rate da 33,80€ al mese utilizzando il servizio messo a disposizione direttamente dal sito di e-commerce. L’offerta è davvero molto interessante (i dispositivi Apple difficilmente li troviamo in sconto) e potrebbe terminare da un momento all’altro.