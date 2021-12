Airthings House Kit, misuratore qualità d'aria in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Per alcuni, magari, potrebbe trattarsi di un’esagerazione, ma non è affatto così. La nostra salute passa anche e soprattutto attraverso la qualità dell’aria che respiriamo. Se ci troviamo a vivere in un ambiente fortemente inquinato, ad esempio, le probabilità di ammalarsi di malattie del sistema respiratorio o accusare problemi cardio-vascolari saranno molto elevate.

Misurare la qualità dell’aria in casa è dunque un primo passo verso uno stile di vita più salubre e salutare. Non ci si deve quindi stupire se i rilevatori di qualità dell’aria sono tra i dispositivi della smart home più cercati e acquistati negli ultimi mesi. Questi device analizzano il flusso d’aria all’interno della nostra abitazione, valutando la presenza di agenti patogeni, polveri disperse nell’aria e molto altro ancora. Dall’app o dalla piattaforma web è poi possibile visualizzare i risultati in tempo reale e ricevere notifiche in caso vengano registrate anomalie.

Airthings House kit, tra i migliori rilevatori di qualità dell’aria in commercio (se non il migliore in assoluto), è disponibile in offerta su Amazon al prezzo minimo di sempre, con uno sconto che vi farò risparmiare oltre 50 euro sul prezzo di listino.

Airthings House Kit, caratteristiche e funzionalità

Composto da un hub centrale da collegare alla rete Wi-Fi di casa, da un rilevatore di gas Radon e da un rilevatore COV (acronimo di Composti Organici Volatili), l’Airthings House Kit è un misuratore di qualità dell’aria domestica completo e versatile.

Il Wave Radon, infatti, ci dirà se nel nostro appartamento c’è una concentrazione di gas Radon pericolosa per la nostra salute, mentre il sensore Wave Mini permetterà di conoscere l’umidità di casa, la temperatura interna dell’appartamento e la presenza di sostanze chimiche trasportate nell’aria (oltre a indicare il rischio muffa). La presenza dell’hub permetterà non solo di conoscere sempre in tempo reale la qualità dell’aria all’interno della nostra abitazione, ma permetterà anche di espandere il kit aggiungendo altri dispositivi compatibili (come il Wave Plus, ad esempio).

Non mancano, poi, le funzionalità smart. L’House Kit può essere infatti sincronizzato con Alexa e Assistente Google e controllato tramite semplici comandi vocali.

Come migliorare la qualità dell’aria in casa

La sola misurazione della qualità dell’aria, però, non è sufficiente a garantire di vivere in un ambiente salubre. Nel caso in cui si rilevino alcune anomalie o segnali di pericolo, è necessario intervenire acquistando un purificatore d’aria, come lo Xiaomi Mi Air Purifier Pro H. Questi dispositivi filtrano l’aria presente all’interno di una stanza, eliminando virus, batteri e microparticelle che possono incidere in maniera negativa sul nostro stato di salute.

Airthings House Kit, sconto e prezzo

Tra le offerte top di Amazon, l’Airthing House kit è disponibile con uno sconto del 22% e può essere acquistato a 203,99 euro, prezzo più basso di sempre sulla piattaforma di commercio elettronico. Volendo, si può scegliere di pagare anche in 5 rate a interessi 0: basterà scegliere il pagamento rateale di Amazon in fase di acquisto e seguire la procedura a schermo.

Airthings House Kit misuratore qualità dell’aria e Radon