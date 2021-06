Al via l'Amazon Prime Day 2021: migliaia di offerte esclusive

A partire dalla mezzanotte del 21 giugno il Prime Day 2021 è iniziato. Anche per quest’anno Amazon riserva ai suoi clienti Prime di 20 Paesi nel mondo un trattamento speciale: 48 ore di shopping con oltre 2 milioni di offerte imperdibili su tantissimi prodotti del catalogo presente nell’e-commerce.

Non solo prodotti a marchio Amazon o di grand brand, nel 2021 l’e-commerce dimostra di voler continuare a sostenere le piccole e medie imprese. Prima con le Offerte Lead Up 10×10 in attesa del Prime day, che hanno permesso ai clienti di accumulare buoni da 10 euro da spendere durante l’evento di sconti. E poi inserendo offerte speciali su una selezione di prodotti delle 14.000 PMI che vendono su Amazon Italia. Dal punto di vista della tecnologia, anche quest’anno ci sarà l’imbarazzo della scelta. A partire dagli sconti sui prodotti dell’ecosistema Amazon come gli smart speaker Echo ed Echo Show, i tablet Fire e i Fire TV Stick. E ancora computer, smartphone, smartwatch, smart TV e ogni genere di accessori e prodotti tech. Per chi non vuole perdere nemmeno un’occasione, viene in aiuta anche Alexa: sarà sufficiente chiedere all’assistente vocale quali sono le offerte per il Prime Day per trovarle facilmente e approfittarne subito.

Il Prime Day 2021 è iniziato! Approfitta delle offerte speciali di Amazon

Prime Day 2021: cos’è e come partecipare

Il Prime Day è l’evento che Amazon riserva ogni anno ai suoi clienti che sottoscrivono il servizio in abbonamento Prime. Si tratta di 2 giorni in cui il colosso dell’e-commerce lancia una vasta selezione di prodotti a prezzi scontati anche del 50%. Durante le 48 ore dell’evento di shopping, gli utenti più preparati potranno fare dei veri affari e portare a casa i loro nuovi prodotti tech a un prezzo speciale. Tra le tipologie di offerte troviamo le Offerte a tempo e le Offerte lampo, che durano solo un lasso di tempo definito oppure fino a esaurimento delle scorte del prodotto in sconto.

Per poter partecipare al Prime Day 2021 bisogna quindi essere iscritti a Prime. Il servizio in abbonamento di Amazon costa solo 3,99 euro al mese oppure 36 euro l’anno, offrendo il primo mese d’uso gratis di prova. Essere un cliente Prime significa poter usufruire di consegne gratuite, veloci e illimitate, ma anche entrare in un vero e proprio mondo fatto di tantissimi vantaggi inclusi.

Oltre all’e-commerce, i clienti più fedeli di Amazon potranno accedere a tanti servizi aggiuntivi in streaming e inclusi nel prezzo dell’abbonamento: da Prime Video per vedere film e serie TV, fino a Prime Music per ascoltare la propria musica preferita, e ancora Prime Reading con una selezione di ebook e Prime Twitch per gli appassionati del mondo del gaming. Per iscriversi a Prime e partecipare al Prime Day 2021 basta fare clic su questo link.

Prime Day 2021: sconti speciali sui device Amazon

Tra i prodotti tecnologici in sconto speciale ci sono i dispositivi Amazon. Per gli smart speaker Echo Dot di 4° e 3° generazione lo sconto è di 30 euro, rispettivamente a 24,99 euro e 19,99 euro.

Echo Dot di 3° generazione

Echo Dot di 4° generazione

Uno sconto da non perdere anche per le chiavette per rendere la propria televisione smart: il Fire TV Stick 4K con telecomando vocale Alexa di ultima generazione è in vendita a 32,99 euro, scontato di 27 euro. Fire TV Cube invece è acquistabile a 69,99 euro, con uno sconto eccezionale di 50 euro.

Fire TV Stick 4K con telecomando vocale Alexa

Fire TV Cube con comandi vocali Alexa

Acquistare un tablet Fire durante il Prime Day 2021 è ancora più conveniente: il Fire HD 8 è in sconto di 35 euro, mentre il Fire HD 10 è scontato di 60 euro. Per la sicurezza della propria casa, non si potrà rinunciare alla videocamera di sicurezza smart Blink Mini scontata di 15 euro e acquistabile a soli 24,99 euro.

Tablet Fire HD 8

Tablet Fire HD 10

Videocamera di sorveglianza Blink Mini

Prime Day 2021: fino al 50% di sconto su Amazon Launchpad

Gli sconti del Prime Day 2021 sono l’ideale per gli appassionati di tecnologia per portare a casa PC, smartphone, tablet, smartwatch e smart TV a prezzi davvero scontati. Nella vetrina Amazon Launchpad sarà possibile trovare una selezione di prodotti con sconti fino al 50% di tantissimi brand e anche delle startup del momento presenti sul sito dell’e-commerce.

Dagli auricolari traduttori multifunzionali Bluetooth compatibili con Android e iOS di Timekettle a soli 69,99 euro fino alle cuffie wireless con custodia di ricarica USB di JLab a soli 39,99 euro.

Auricolari traduttori multifunzionali Bluetooth Timekettle

Cuffie wireless con custodia di ricarica JLab

Non mancheranno occasioni per acquistare un nuovo smart TV compatibile con il nuovo standard del digitale terrestre come lo smart TV LG OLED 55B16LA 4K da 55 pollici, oppure lo smartphone Oppo A94 che supporta la connettività 5G. E ancora per chi ama gli allenamenti tech, lo smartwatch HUAWEI Watch GT 2 con GPS integrato.

Smart TV LG OLED 55B16LA 4K

Smartphone Oppo A94 5G

Smartwatch HUAWEI Watch GT 2 con GPS integrato

Approfitta del Prime Day 2021 e inizia il tuo shopping