Al via le offerte lead up di Amazon Prime Day: chi può partecipare

In attesa dell’arrivo del 21 e 22 giugno in cui si terrà il Prime Day 2021, Amazon lancia un’iniziativa riservata ai clienti Prime e che punta ad aiutare le piccole e medie imprese: le Offerte Lead Up 10×10. Chi spende almeno 10 euro presso un venditore selezionato, otterrà un buono da 10 euro da usare per il Prime Day.

L’iniziativa di Amazon nasce nel 2020 per aiutare gli store dei piccoli imprenditori che hanno una loro vetrina nell’e-commerce e che sono stati colpiti dalle restrizioni della pandemia da Covid-19. Per la seconda volta, arrivano quindi le Offerte Lead Up 10×10 per premiare gli utenti che aiutano le PMI. Dal 7 al 20 giugno, infatti, chi fa compra presso i venditori spendendo almeno 10 euro per i prodotti idonei all’acquisto riceverà un buono sconto da 10 euro, che potrà essere speso proprio durante le 48 ore di shopping e sconti eccezionali. Ma chi può partecipare a questa iniziativa? Come il Prime Day, anche le Offerte Lead Up sono riservate ai clienti Prime di Amazon. Uno dei tantissimi vantaggi per chi sottoscrive un abbonamento ai servizi dell’e-commerce.

Iscriviti a Prime, partecipa alle Offerte Lead Up e ottieni un buono da 10 euro

Come partecipare alle Offerte Lead Up di Amazon

Anche nel 2021 tornano le Offerte Lead Up 10×10 di Amazon per aiutare le piccole e medie imprese prima del Prime Day del 21 e 22 giugno. Partecipare è semplice: dal 7 al 20 giugno i clienti iscritti al servizio in abbonamento di Amazon Prime potranno ottenere un buono promozionale da 10 euro spendendo almeno 10 euro presso rivenditori selezionati.

La selezione di prodotti delle piccole e medie imprese destinati all’offerta sono ben visibili su Amazon e sono identificati con la voce di "Acquisto idoneo". L’e-commerce ha destinato una pagina web dedicata alle Offerte Lead Up 10×10 (clicca qui per aprirla) dove poter trovare tantissimo prodotti, anche di elettronica e informatica, tra cui scegliere ciò di cui si ha più bisogno.

Partecipa alle Offerte Lead Up 10×10: aiuta le PMI e ricevi un buono da 10 euro

Come richiedere e utilizzare il buono durante il Prime Day

Dopo aver effettuato l’acquisto idoneo alle Offerte Lead Up 10×10, i clienti iscritti a Prime riceveranno una email di conferma che contiene le istruzioni per richiedere il buono promozionale. Per ottenerlo, dovranno recarsi nel proprio Prime Rewards Center e seguire le istruzioni per la generazione dello sconto.

Gli iscritti a Prime potranno richiedere il buono prima o durante il Prime Day 2021 e una volta emesso, questo verrà automaticamente applicato agli acquisti effettuati durante l’evento di shopping e sconti di Amazon. Il buono non potrà essere speso per una serie di prodotti: né come buono regalo Amazon, né peer prodotti digitali, libri ed e-book, latte artificiale per neonati, sigarette elettroniche, tasse e costi di iscrizione, spese di spedizione, costi di confezioni/scatole regalo e sugli ordini Prime Now.

Abbonati a Prime e preparati alle offerte del Prime Day 2021