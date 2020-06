Alcatel 3x, smartphone economico con quattro fotocamere

Alcatel aggiorna il suo smartphone Alcatel 3X del 2019 con una versione 2020 che porta in dote un sensore fotografico in più: adesso sono quattro invece di tre. Cambiano anche processore e batteria, viene aggiunta una GPU esterna mentre resta molto basso il prezzo.

Restano identici lo schermo, dal rapporto d’aspetto molto particolare, e tutte le altre caratteristiche tecniche come RAM e memoria interna, mentre cambiano le dimensioni e il peso e il sistema operativo Android. Più che un aggiornamento, quindi, si potrebbe anche parlare di uno smartphone nuovo costruito partendo da componentistica molto simile. Ma sempre con lo stesso obiettivo: posizionarsi in un mercato dominato dai big cinesi con un prodotto abbastanza aggiornato e un prezzo in linea con la concorrenza. Ecco le caratteristiche tecniche dell’Alcatel 3X 2020 e in cosa differisce dall’Alcatel 3X 2019.

Alcatel 3X 2020: caratteristiche tecniche

Come il precedente modello 2019, anche l’Alcatel 3X 2020 ha un display LCD IPS da 6,52 pollici HD+ (720×1.600 pixel) semicurvo (2,5D) e con un piccolo notch a goccia centrale che ospita la fotocamera anteriore, da 8 Megapixel. Le proporzioni dello schermo, 20:9, sono ottimizzate per la visione dei contenuti multimediali. Il SoC dell’Alcatel 3X 2020 è il Mediatek MT6762 affiancato da una GPU PowerVR GE8320, mentre la versione 2019 è dotata del solo SoC Mediatek MT6763V/V. Entrambi hanno 4 GB di RAM DDR4 e 64 GB di memoria interna espandibile fino a 256 GB con scheda microSD.

La batteria, con la versione 2020, sale da 4.000 a 5.000 mAh. La novità è il comparto fotografico posteriore, che ora ha quattro sensori: principale da 16 MP (ma ne esiste una versione con sensore principale da 13 MP, quindi attenzione in fase d’acquisto), grandangolo da 5 MP, macro da 2 MP e profondità da 2 MP. La versione 2019, invece, aveva un sensore principale da 16 MP, un grandangolo da 8 MP e un sensore di profondità da 5 MP ma nessun obbiettivo macro.

Alcatel 3X 2020: quanto costa e quando arriva

Il nuovo Alcatel 3X 2020 arriverà a breve in Italia al costo di 169 euro, con Android 10 come sistema operativo (la versione 2019 aveva Android 9). Sul sito italiano di Alcatel non è ancora acquistabile, perché c’è ancora la versione 2019 che costa circa 100 euro. Sul sito internazionale, invece, il pulsante di acquisto è muto e non è possibile acquistare questo prodotto. È quindi necessario aspettare ancora qualche giorno, fin tanto che Alcatel non aggiorni il sito italiano permettendo ai clienti del nostro Paese di acquistare la versione 2020 del 3X.