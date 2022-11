Il nuovo telecomando vocale Alexa Pro è finalmente disponibile

Ufficializzato in Italia a fine settembre di quest’anno, è finalmente arrivato nel nostro Paese il nuovo telecomando smart di Amazon: il telecomando vocale Alexa Pro. Non sostituisce il modello di prima generazione, che resta incluso nei dispositivi Fire TV, ma rappresenta un’offerta più evoluta grazie ad alcune caratteristiche in più che rendono l’uso della televisione molto più comodo. Il prezzo, per fortuna, resta assolutamente ragionevole anche pensando al fatto che, oltre alla TV, con questo dispositivo possiamo anche gestire la casa smart.

Telecomando vocale Alexa Pro – Con funzione Trova il mio telecomando

Telecomando vocale Alexa Pro: com’è fatto

Rispetto al telecomando Alexa classico, il nuovo Amazon Alexa Pro ha delle funzioni nuove: la ricerca vocale del telecomando, la tastiera retroilluminata e i tasti programmabili, ad esempio per attivare o disattivare delle cuffie Bluetooth.

Basta dire "Alexa trova il mio telecomando" per far sì che il suono di un cicalino ci guidi verso il dispositivo, se è nel raggio di 10 metri. La funzione viene attivata in combinazione con uno smart speaker compatibile con Alexa, l’app Alexa per lo smartphone o l’app Fire TV, quindi avremo sempre un dispositivo per cercare il nostro telecomando.

La seconda funzione integrata sulla nuova versione del telecomando vocale Amazon Alexa Pro tanto apprezzata dagli utenti è la retroilluminazione della tastiera: usando il telecomando al buio sarà possibile distinguere bene tutti i tasti per impartite senza errore i comandi desiderati.

Ci sono poi due pulsanti pronti a essere impostati con funzioni personalizzate (sono quelli in basso a destra: "1" e "2") come accedere dal display della TV rapidamente alle app e ai canali preferiti o se sincronizzati con i comandi di Alexa consentono di attivare le attività di domotica per il controllo remoto dell’accensione o spegnimento delle luci.

Telecomando vocale Alexa Pro: compatibilità

Il nuovo telecomando vocale Amazon Alexa Pro è compatibile con moltissimi dispositivi Fire TV. Ecco la lista:

Fire TV Cube (3ª Generazione)

Fire TV Cube (2ª Generazione)

Fire TV Stick 4K Max

Fire TV Stick 4K

Fire TV Stick (3ª Generazione)

Fire TV Stick (2ª Generazione)

Fire TV Stick Lite

Telecomando vocale Alexa Pro: quanto costa

Il telecomando vocale Amazon Alexa Pro viene proposto al prezzo di 39,99 euro e ovviamente per poterlo usare bisogna avere già un dispositivo Amazon Fire TV Stick (la chiavetta) tra quelli elencati sopra.

Per chi invece deve anche acquistare la chiavetta Amazon Fire TV Stick, ecco i link alle versioni più aggiornate di Amazon Fite TV Stick Lite, Amazon Fire TV Stick, Amazon Fire TV Stick 4K e Amazon Fire TV Stick 4K Max.

Amazon Fire TV Stick Lite

Amazon Fire TV Stick

Amazon Fire TV Stick 4K

Amazon Fire TV Stick 4K Max