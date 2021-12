Alexa chiama Babbo Natale e Babbo Natale risponde

Quanto manca a Natale? Poco, molto poco ormai: il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato, come anche la corsa ai regali per gli adulti e, soprattutto, per i bambini. Proprio per loro l’attesa è più snervante, visto che Natale è sempre la festa più attesa dai piccoli che sognano Babbo Natale carico di doni.

L’attesa, però, si può ingannare in modo smart, grazie alla tecnologia, al cloud e agli assistenti digitali. Lo sa bene Amazon, che in occasione del Natale 2021 (che passeremo di nuovo in famiglia, con un’atmosfera meno pesante rispetto quella dell’anno scorso) ha tirato fuori da cilindro un’idea che farà felici i bambini: una skill di Alexa che ci permette di parlare con Babbo Natale. D’altronde basta veramente poco per far sognare un bambino, non serve altro che uno smart speaker compatibile con Alexa.

Amazon Alexa: la skill di Natale

La nuova skill natalizia di Alexa ci permette di chiamare Babbo Natale, che risponderà. Dopo averla installata, infatti, non dovremo fare altro che fare domande a Santa Claus per sentirlo rispondere.

“Alexa, fammi parlare con Babbo Natale"… e la magia si accende: dallo smart speaker arriva la voce di Babbo Natale, che ci racconta curiosità su tutto ciò che “fa Natale". Dove si trova, a che punto è con la consegna dei regali, come stanno gli elfi e le renne.

Altrettanto divertente è chiedere “Alexa, dov’è Babbo Natale" e ricevere sempre una risposta diversa: è in fila alle Poste per ritirare le letterine, è in giro a cercar dolci, è andato a trovare la Befana.

Di domande del genere se ne possono fare diverse, basta avere un po’ di fantasia e di curiosità. I bambini hanno entrambe le cose, Alexa e Babbo Natale hanno tutte le risposte.

Natale con Alexa: ci sono pure i video

Chi vuole divertirsi ancora di più con la skill natalizia di Amazon Alexa può farlo grazie ad una Fire TV Stick: chi ha la chiavetta smart di Amazon collegata alla TV, infatti, può guardare anche i video natalizi richiedendoli tramite il comando vocale.

