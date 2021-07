Musica in spiaggia: l'altoparlante Bluetooth a -40%

L’estate è arrivata da un pezzo e molti sono già in ferie, mentre altri non vedono l’ora di andarci. Tempo libero e aria aperta saranno anche quest’anno le parole d’ordine, mentre gli altoparlanti Bluetooth portatili a batteria saranno i nostri fidati compagni di lunghe giornate in spiaggia o, comunque, lontani da casa.

L’offerta è ampia e i prezzi partono da pochi spicci, con i quali però non si compra un prodotto di qualità né si può aspirare ad una grande autonomia (la batteria è uno degli elementi più costosi nei dispositivi portatili). I prodotti migliori hanno prezzi che partono da circa 100 euro, che non sono pochi alla luce del fatto che gli speaker Bluetooth vengono usati quasi solo durante le uscite, che giocoforza in inverno non sono frequenti. Come sempre accade, però, grazie alle offerte Amazon è possibile prendere i classici due piccioni con una fava: uno speaker di qualità ad un prezzo accessibile. E’ il caso dell’altoparlante Bluetooth Ultimate Ears Wonderboom, che è al momento in sconto del 40%.

Ultimate Ears Wonderboom: caratteristiche tecniche

Ultimate Ears Wonderboom è uno speaker portatile a forma di botte, grande 9,3×9,3×10,2 centimetri e dal peso di 425 grammi (più o meno quanto due smartphone moderni).

E’ dotato di due driver attivi da 40 millimetri e due radiatori passivi da 46×65 millimetri, che amplificano il suono. E’ uno speaker mono, ma accoppiato ad un secondo esemplare identico può diventare stereo.

La sua portabilità è accentuata da una interessante caratteristica: è impermeabile fino a 1,5 metri di profondità, quindi lo possiamo portare anche a mare senza rischiare troppo che si danneggi. La batteria promette 10 ore di autonomia, che non sono certo poche.

Ultimate Ears Wonderboom: l’offerta Amazon

Ultimate Ears Wonderboom è venduto in diversi colori: blu, grigio, neonforest, nero phantom, phantom exclusive e rosso. Il prezzo di listino è di 99,99 euro, quindi esattamente quei 100 euro che rappresentano la soglia tra un prodotto di buona qualità e uno con cui è necessario fare più di un compromesso.

Chi sceglie la variante nera, però, può usufruire di un corposo sconto di 40 euro (cioè del 40%) che porta il prezzo finale a 59,99 euro.

Ultimate Ears WONDERBOOM Altoparlante Bluetooth Portatile