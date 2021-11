Amazfit Band 5, l’activity tracker in offerta a un prezzo piccolissimo

Gli smartwatch e gli activity tracker sono oramai parte integrante della nostra vita: sono molto utili per monitorare gli allenamenti e l’attività fisica. Ma non solo. Oramai integrano funzionalità sempre più avanzate che permettono di controllare anche parametri vitali come la frequenza cardiaca oppure la qualità del sonno. Tutte funzioni che sono anche presenti nell’activity tracker Amazfit Band 5 in offerta per il Black Friday a un prezzo davvero piccolo: 22,43€. Rispetto al prezzo di lancio di 44,90€ si tratta di uno sconto del 50%. Un’offerta da non lasciarsi veramente sfuggire, soprattutto se si è alla ricerca di una smart band leggera e pratica da usare.

Amazfit Band 5: le caratteristiche tecniche

Non bisogna farsi ingannare dal prezzo davvero mini: l’Amazfit Band 5 è un wearable completo sotto ogni punto di vista. A partire dallo schermo a colori che fornisce tutti i dati più importanti: i passi effettuati, il battito cardiaco in tempo reale e il livello di batteria (oltre all’orario e alla data). Il fitness tracker è pensato sia per l’attività fisica sia per la vita di tutti i giorni, nella quale si rivela molto utile per monitorare alcuni parametri vitali.

Il BioTracker controlla 24 ore su 24 la frequenza cardiaca e avvisa l’utente se i dati sono anomali o troppo alti. A supporto c’è anche la tecnologia OxygenBeats che monitora la saturazione di ossigeno nel sangue. Non manca poi il monitoraggio del sonno, con un report dettagliato su come si è riposato, e dello stress. L’Amazfit Band 5 offre anche degli esercizi di respirazione che aiutano a combattere lo stress quotidiano. Per le donne c’è anche il monitoraggio del ciclo mestruale.

Come tutti gli activity tracker che si rispettano, non mancano le attività sportive supportate che sono ben 11, tra cui la corsa e anche il nuoto (il wearable è impermeabile fino a 50 metri). Ottima anche l’autonomia che è fino a 15 giorni. L’activity tracker è anche smart grazie alla compatibilità con Alexa: si può parlare direttamente con l’assistente vocale per conoscere la propria agenda quotidiana.

Amazfit Band 5 in offerta per il Black Friday: prezzo e sconto

Se siete alla ricerca di una smart band lowcost, l’Amazfit Band 5 si candida a essere uno dei modelli migliori che potete trovare. Ha tutte le funzionalità che una persona cerca in un wearable di questo tipo e anche un’app completa dove poter analizzare i dati raccolti. Per il Black Friday è in offerta a un prezzo di 22,43€ il 25% in meno rispetto al prezzo consigliato e ben il 50% di sconto rispetto al prezzo di lancio. La smart band è disponibile in due differenti colorazioni: nero e arancione.

Amazfit Band 5 – Nero

Amazfit Band 5 – Arancione

