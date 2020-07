Le caratteristiche di Amazfit Band 5, il braccialetto intelligente lowcost

Amazfit Band 5, il braccialetto intelligente e low-cost di Huami, è pronto per il lancio sul mercato. Il bracciale smart offre un gran numero di funzioni per il monitoraggio del tuo allenamento, misura il battito cardiaco e può essere utilizzato anche in immersione fino a 50 metri di profondità.

Le prime indiscrezioni sulle caratteristiche di AmazFit Band 5 arrivano dopo la certificazione della Federal Communication Commission (FCC) negli Stati Uniti. Il bracciale smart di Huami è destinato a competere con i suoi analoghi di Xiaomi e Realme, in particolare con la Mi Band 5 e la Realme Band. I prodotti hanno schede tecniche molto simili tra loro, a fare la differenza come al solito sarà il prezzo. Secondo i rumors, la concorrenza tra i dispositivi non sarà un problema, soprattutto per Huami e Xiaomi, dato che gli smart band puntano a mercati differenti.

Amazfit Band 5, le caratteristiche tecniche

Lo smart band lowcost di Huami sarà dotato di un display AMOLED a colori con luminosità elevata, per garantirne la consultazione anche sotto la luce diretta del sole. Il dispositivo dotato di GPS integrato registra i dati dell’attività cardiaca e offre agli utenti varie modalità per il monitoraggio delle attività sportive. Secondo le indiscrezioni, una funzione automatica permette di rilevare se iniziamo una nuova sessione di allenamento e si propone di monitorarla.

Non solo sport all’aria aperta: Amazfit Band 5 è adatto anche a chi pratica attività in acqua, con Huami che ne garantisce la resistenza fino a 5 ATM. Prestazioni ottime anche per la batteria da 125 mAh, la stessa in dotazione al Mi Band 5 di Xiaomi, con la durata in utilizzo medio stimata di 3 settimane. Non manca poi la tecnologia Bluetooth 5.0 LE. Per una scheda tecnica dettagliata e le prime foto dello smart band lowcost, dovremo però attendere ancora.

Amazfit Band 5, prezzo e data di rilascio

La data di rilascio di Amazfit Band 5 non è ancora stata annunciata da Huami, ma la certificazione rilasciata dalla FCC statunitense fa pensare che il suo arrivo sul mercato sia davvero molto vicino. L’azienda al momento non ha confermato né smentito i rumors in circolazione.

Anche il prezzo di questo smart band resta al momento un mistero, ma qualche considerazione può essere fatta. Se Huami si prepara a lanciare un modello simile al Mi Band 5, il prezzo potrebbe essere analogo a quello del suo rivale/fratello. Potremmo quindi aspettarci una fascia di prezzo tra i 23 euro e i 28 euro, per un eventuale modello dotato di NFC. Nel caso in cui la soluzione hardware fosse di maggior livello, il costo dell’Amazfit Band 5 potrebbe anche essere più alto. Tutte ipotesi per ora: non ci resta che attendere le informazioni ufficiali direttamente da Huami.